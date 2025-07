Dos años de cárcel a una mujer que golpeó con una barra de hierro a un hombre en Tenerife

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha rebajado de tres años y medio a dos la pena por lesiones a una mujer que en octubre de 2022 golpeó a un hombre con una barra de hierro de un metro de longitud.

Los hechos comenzaron el 14 de octubre de este años cuando la mujer comenzó a insultar "sin motivo" en reiteradas ocasiones al denunciante cuando estaban un bar de Ravelo, en El Sauzal, donde vivían ambos.

El hombre se sintió amedrentado, por lo que no salió del establecimiento hasta comprobar que no veía en los alrededores a la acusada, momento en el que marchó a su casa pero durante el trayecto pasó por delante de la vivienda de la procesada, quien salió portando un barra de hierro.

Con la intención de hacerle daño comenzó a golpear a la víctima en la cabeza causándole una herida que requirió puntos de sutura, tratamiento para calmar el dolor y control analgésico durante una semana, y le ha quedado una cicatriz de dos centímetros.

Nunca se demostró que la mujer tuviera las capacidades mentales mermadas, que actuara bajo el efecto de las drogas o de un posible síndrome de abstinencia, de manera que la condena se fijó a tres años y medio y un día de cárcel y el pago de 1.080 euros por los daños causados.

La acusada había sido condenada por dos delitos de violencia en el ámbito familiar pero al no concretarse la duración de las penas y fecha de extinción, sino tan sólo que no eran susceptibles de cancelación, se rebajó la condena inicial por no quedar probado el agravante de reincidencia.

La versión del agredido se considera que fue expresada de modo "coherente" con lo manifestado durante la instrucción y resultó ratificada "con rotundidad" por un testigo que presenció lo ocurrido.

La condenada calificó las heridas de "leves", lo que es rechazado por la Audiencia al tener en cuenta que se utilizó una barra metálica de un metro de longitud, considerada un arma peligrosa.