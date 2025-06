Penas de entre 4 años y 6 meses por robar en coches en Tenerife y pagar con tarjetas sustraídas

Tres hombres acusados de robar dinero y otras pertenencias en dos vehículos y hacer pagos con tarjetas de crédito sustraídas han aceptado sendas penas de 4 años y 5 meses, 3 años, y 6 meses.

La pena más alta se le ha impuesto a uno de los procesados por el agravante de reincidencia, pues en 2015 ya fue condenado por el delito de robo con fuerza a un total de seis años de prisión.

La sentencia de conformidad relata que dos de los procesados se pusieron de acuerdo el 1 de febrero de 2024 para fracturar el cristal de la ventanilla trasera de un vehículo aparcado en la calle Elías Serra Rafols de La Laguna.

En ese momento se apoderaron de 15 euros, unas gafas de sol, una cartera y una tarjeta de crédito, causando daños que se calculan en 135 euros, más los 70 en los que fueron tasadas las gafas.

A continuación los dos comenzaron a hacer cargos fraudulentos en la tarjeta usándola en multitiendas, un centro comercial, ferreterías, un bazar, supermercado, el tranvía y una cafetería, que sumaron 190 euros que el banco reintegró al perjudicado y que la entidad reclamó a los acusados.

El tercer procesado utilizó también la misma tarjeta para realizar compras por casi 20 euros en una multitienda.

Segundo robo

Un mes después, los dos primeros acusados rompieron la ventanilla de otro coche aparcado en la calle Pérez Soto de Santa Cruz de Tenerife y se apoderaron de 70 euros en efectivo, una gafas de sol y otras graduadas, una cartera y dos tarjetas de crédito.

E igualmente realizaron varios cargos fraudulentos en diversos establecimientos comerciales de la capital tinerfeña, pagaron taxis y compraron billetes de tranvía, todo ello por alrededor de 300 euros, que fueron devueltos a su clienta por la entidad bancaria que los reclamó ante el Juzgado.

Lo mismo harían con la otra tarjeta, con la que pagaron unos 70 euros en comercios y taxis e intentaron sin éxito hacer lo propio con 40 euros más.

Una vez que fueron detenidos, el primero de los acusados, al que le constaban varias condenas, entró en prisión provisional mientras que los otros dos, aunque tienen antecedentes penales, estos no son computables, por lo que quedaron en libertad.

El procesado que ha aceptado 3 años de cárcel no entrará a prisión a condición de que no vuelva a delinquir durante cuatro años y realice 8 meses de trabajos para la comunidad, mientras que al tercero también se suspende la pena siempre y cuando no cometa un delito durante dos años.

La Fiscalía pedía inicialmente 8 años, 5 años y 5 meses, y un año y 5 meses, respectivamente.