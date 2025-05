Cinco migrantes afrontan 20 años de cárcel por patronear un cayuco a Tenerife con tres muertos

La letrada Sara Rodríguez, que ejerce la defensa de dos de los acusados, presentó un recurso de nulidad de toda la causa argumentando diferentes hechos que, para ella, suponen una clara vulneración de los derechos de sus patrocinados. A dicho recurso se adhirieron el resto de abogados defensores, aunque finalmente el tribunal consideró que el juicio debía celebrarse.

Según el recurso, se habría producido una «instrucción express», llevada a cabo en apenas 26 horas sin poder agotar las diligencias necesarias, especialmente en un caso tan grave con tres fallecidos, varios heridos y 210 personas transportadas.

El segundo argumento se basa en la presunta elaboración de un atestado policial defectuoso ya que estima que la Policía no documentó todas las actuaciones y realizó una elección de testigos arbitraria omitiendo detalles clave.

Respecto a la práctica de la rueda de reconocimiento, la abogada asegura que esta no fue neutral y no cumplió los requisitos legales. Sostiene, además, que muchos de los testigos no llegaron a identificar a ninguno de ellos o dudaron.

Otro de sus fundamentos para intentar anular el procedimiento gira en torno a los informes forenses llevados a cabo «sin exploración directa». Además, de estos motivos de nulidad, el recurso recoge también la atenuante de dilaciones indebidas debido a los «19 meses de inactividad judicial tras una instrucción inicial muy rápida».