El Tribunal Supremo rechaza absolver a una mujer condenada por intentar matar a su padre en Tenerife

El Tribunal Supremo (TS) ha rechazado absolver a una vecina condenada a seis años de cárcel por la Audiencia Provincial tinerfeña por un delito de asesinato en grado de tentativa del que fue víctima su padre.

En la sentencia inicial se impuso el agravante de parentesco y la eximente incompleta de trastorno mental y la obligación de permanecer seis años en libertad vigilada consistente en un tratamiento médico externo, todo lo cual queda ahora reafirmado.

La mujer residía en la casa familiar en Guía de Isora cuando el 1 de junio de 2023 atacó a traición a su padre mientras descansaba en un sillón pese a lo que se descartó la alevosía, tal y como en principio solicitó la Fiscalía y no se impuso indemnización alguna al no pedirla el padre fallecido luego por causas naturales.

Un año sin medicación

En aquellas fechas la mujer llevaba un año sin tomar la medicación para tratar la esquizofrenia paranoide diagnosticada hacía tiempo lo que según consideraron los peritos originó en parte la agresión.

Precisamente, la defensa alegó ante el TS que actuó bajo la influencia de un brote psicótico, que padecía en ese momento, a causa de la enfermedad de esquizofrenia paranoide, con grado total de discapacidad del 65%.

Mantuvo de nuevo la defensa que estaba en un estado psíquico en el que no podía asumir las consecuencias de sus actos y carecía de voluntad para impedir su realización por lo que el abogado pedía que el eximente se aplicara de forma total y no parcial como se hizo.

El TS ve acertada la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), entre otros extremos porque la víctima nunca apreció una agravación de la dolencia mental de su hija y los informes en los que se apunta que fue consciente de lo que hacía, pese a llevar tiempo sin medicarse.

La respuesta del TS es que considera que las pruebas llevadas a cabo durante el juicio son totalmente válidas y suficientes y por lo tanto no puede "suscitar dudas que no le vienen dadas de manera que, si el tribunal sentenciador no las expresa, no cabe que prosperen" en ese ámbito.

Informes periciales

Los informes periciales médicos hechos al padre reflejan que las ocho cuchilladas causaron daños importantes en ambos pulmones que estuvieron a punto de provocar su colapso, lo que se pudo evitar gracias a la rápida intervención sanitaria.

Los psiquiatras dijeron que cuando fue detenida la mujer recordaba perfectamente lo que había ocurrido pero sin embargo negaba tener una enfermedad y no se acordaba de cuál era el tratamiento que recibía.

Desde el hospital la llamaban cíclicamente para ponerle una inyección mensual prescrita pero ella daba excusas diciendo que ya se la habían puesto en el centro de salud, que estaba bien y sólo reconocía padecer una depresión.

Sin embargo, los informes ratifican que sufría una psicosis y esquizofrenia paranoide que enfocaba en varias ocasiones hacia sus familiares y de hecho quince años antes había atacado a su madre.