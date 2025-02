La expareja de Rayco García continúa su declaración: "Como tu hermana no aborte la mato, te juro que la mato"

Rayco García, segundo máximo accionista delCD Tenerife, fue puesto ayer en libertad pero con la condición de investigado por la posible comisión de un delito de coacciones. Su presencia en los juzgados se produjo a raíz de la denuncia presentada por su expareja, a las 22:39 horas del 11 de febrero, en una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía por un presunto delito de malos tratos físicos y psíquicos.

La víctima, que hoy cumple 27 años, declara [tras ser informada del protocolo de actuación en materia de violencia doméstica y de género, regulada en la L.O. 1/2004] ante el funcionario que la atendió que quería poner una denuncia por malos tratos físicos y psíquicos contra Rayco García Cabrera, que los hechos que iba contar se escalonaron entre el 7 de abril de 2024 y el 5 de febrero de 2025, que había mantenido una relación sentimental con el denunciado entre el 13 de abril y el 8 de agosto de 2024 y que no tenían hijos en común. Entre los datos que aportó en su testifical, a la que ha tenido acceso EL DÍA - La Opinión de Tenerife, aparecen frases de este calado: «Como tu hermana no aborte la mato. Te juro que la mato», dijo en relación a un embarazo, al parecer, no deseado por parte del investigado.

Se conocieron en el Heliodoro

Al comienzo de su testimonio la joven, nacida en Tenerife y con residencia familiar en Madrid, dijo al funcionario que conoció a Rayco García en el palco del Heliodoro Rodríguez López en enero del año pasado y que el primer contacto entre ellos se produjo a través de la aplicación de Instagram [07-01-24], un reencuentro virtual que propició, según ella, una primera cita el 13 de enero. Ese día acudieron a ver un partido de baloncesto en el Santiago Martín de Los Majuelos y, posteriormente, se fueron a cenar a un céntrico restaurante japonés de la capital chicharrera. En esa fase de conocimiento mutuo –la declarante aporta capturas de pantallas de las supuestas conversaciones– el ahora denunciado, que se presentó como representante de futbolistas (agente FIFA), le llegó a pedir que lo visitara en Nueva York cuando éste se encontraba en un viaje de negocios.

Los problemas, según la denunciante, aparecieron el 10 de mayo de 2024 cuando ésta se encontraba en la residencia de su hermana en Madrid. La aún pareja de Rayco empezó a sentirse mal y a sospechar que podría estar embarazada, algo que se confirmó en un primer test. El siguiente paso que dio, según la denunciante, fue acudir acompañada de su hermana a un encuentro con el empresario tinerfeño que se produjo en el Club Financiero de Génova. Inicialmente, en base a la declaración de la mujer, Rayco García le manifestó su alegría para, seguidamente, expresarle su negativa a que siguiera adelante con el proceso de gestación: «Esto no estaba en mis planes, tienes que abortar. No puede ser, no puede ser», un comentario que hizo intervenir a la hermana de la expareja del accionista blanquiazul. «Esto es algo serio. Es responsabilidad de ambos y esta decisión está en mi hermana», aparece reflejado en las diligencias trasladadas a la autoridad judicial encargada de averiguar lo ocurrido. Ese encuentro, en base a la denuncia tramitada por la Policía, acabó con esta posible contestación por parte del entonces compañero sentimental de su hermana: «Vamos a ir al hospital para cerciorarnos de ese positivo».

En ese instante, el emprendedor canario le trasladó a las hermanas que debía despedirse de unos amigos antes de acudir con ellas al centro hospitalario. En la versión facilitada por la tinerfeña se apunta que finalmente acudieron solas hasta la clínica [un centro privado que tiene sede en la capital santacrucera] y que después de permanecer durante una hora en urgencias –ya le habían extraído sangre– Rayco llegó al hospital y los tres recibieron la noticia de que las pruebas eran positivas, un embarazo que provoca una reacción por parte del supuesto progenitor: «Que no, que no. No quiero ser padre todavía. No quiero tener a ese hijo, sino cuando tenga 40 años. Cariño, no lo podemos tener ahora. Lo tendremos más adelante. Tienes que abortar, el hijo no se va a tener», dice la mujer en su denuncia. La noche terminó, según la denunciante, con la llegada a la clínica de un conocido de Rayco García, que ella reconoció como el exfutbolista del Real Madrid Rubén de la Red, y los cuatro de vuelta a la casa de la hermana de su pareja: en las diligencias policiales el conductor es Rubén de la Red, el ocupante del asiento del copiloto es el denunciado y en la parte trasera iban las hermanas.

Planificar un primer aborto

El 12 de mayo, siempre según lo declarado por la mujer, el denunciado y la denunciante se trasladaron en el coche de Rubén de la Red [no estaba presente] hasta una clínica ubicada en el centro de Madrid con el objeto de realizar el aborto, algo a lo que la embarazada se negó [en la denuncia se especifica que unas trabajadoras solicitaron que firmara unos documentos] y que, al parecer, provocó un instante muy tenso: «Esto se va a terminar con lo que es y ya está, que es abortar ahora... Ahora te tomas una pastilla y en tres días, cuando estemos en Arabia, te tomas la otra. No me arruines mis planes, no me arruines mi vida», le trasladó, al parecer, Rayco García, antes de que la ella insistiera en que, por favor, dejase que tomase su propia decisión de tener al niño y que ella no le iba a pedir ni sus apellidos, ni encargarse de nada acerca del bebé si no quería».

Uno de los episodios más violentos que se recogen en la declaración enviada ayer al juez se produjo cuando el 27 de mayo la chica insistió en su idea de seguir adelante con un embarazo [la chica cita el punto de encuentro en una gasolinera de La Matanza] que, según ella, ponía de muy malhumor al ahora investigado. «Eres una hija de puta, zorra... Sigue llorando. Como tú lo tengas voy a destruirte a ti y a tu familia. Tu hijo no va a ser un obstáculo para impedirme mi futuro en el Tenerife. Me voy a volver loco». En medio de esa discusión, presuntamente, la mujer le pide que se calme, que les está mirando todo el mundo y, en función de su relato ante el funcionario policial, él le contesta que «Me da igual, zorra. Sigue llorando. Puta. Eres una cualquiera. Que me da igual. Que eres una puta, que sigas llorando. Que no lo vas a tener. Que esto es cómo tú digas. Como tú te atrevas a tenerlo ahí sí que vas a tener un problema. Si lo tienes te saco en los periódicos»... Ese encuentro finaliza, siempre en base a la denuncia, con un Rayco más conciliador. «Vamos a entendernos en este tema, mi amor». Minutos después le envía un mensaje en estos términos: «Me gustó verte hoy, descansa. Mañana nos vemos».

El 31 de mayo las partes enfrentadas en este proceso vuelven a contactar para quedar a cenar. Ella va en su coche y él en el de él, pero al coincidir en La Laguna Rayco deja el suyo en una estación de servicios y acuden a la comida en el coche de ella. Tras la comida regresan al lugar en el que aparcó su coche Rayco y, según consta en la declaración de la víctima, se habían instalado unas cadenas que impedían sacar el coche del estacionamiento. En la denuncia aparece registrado un nuevo episodio de violencia protagonizado por el accionista blanquiazul. «Por tu culpa me pusieron las cadenas. Esto no es un Fiat, esto es un Lamborgini. Eres una tocada de la cabeza.Estás loca. Esto es por tu culpa».

Mediación de la madre de ella

En el texto de la denuncia aparece la supuesta mediación de la madre de la expareja de Rayco para intentar reconducir la situación. «Nosotros somos gente normal y nos gusta que las cosas se hagan bien. Yo lo que quiero es que si mi hija decide tener a esa criatura, la tendrá. No te necesitamos a ti y no nos hace falta nada de ti. Si esa es tu postura no te preocupes». En esa parte del informe policial se añade la supuesta respuesta que le dio el empresario norteño. «Yo no puedo tener hijos hasta que cumpla cuarenta años. Yo conozco a gente que hace desaparecer a gente».

En el relato al que dio curso el policía encargado de registrar la denuncia se relata que entre el 10 y el 13 de junio, Rayco llama insistentemente a la joven para insistir en que «tienes que abortar 100%. Hay que acabar con esto ya. Ya sabes las consecuencias. Esto es un obstáculo y no me vas a arruinar la vida para ser yo el futuro presidente del Tenerife. Te voy a hacer daño con tu abuelo [el denunciante lo conoce por su vinculación con el club que preside Paulino Rivero]. Me la pela tu abuelo. Me la pela todo el mundo. Te voy a avergonzar delante de tu familia. Te voy a atacar socialmente. Como tengas al bebé me lo llevo a Arabia y no lo ves más».

«Una prueba de amor»

El 28 de junio del año pasado Rayco y la mujer embarazada se presentan al mediodía en una clínica de Tacoronte. En la cita también están la madre y la hermana de la paciente. «Es una prueba de amor», cuenta al policía la joven. En el escrito enviado al titular del Juzgado de Violencia nº 1 de Santa Cruz se refleja que en un primer momento, por lo que cuenta la víctima, en el centro les dicen que no pueden atender este caso, pero finalmente se hace ante la insistencia del varón. «No nos pueden hacer esto, tenemos un viaje mañana».

A pesar del mensaje repetitivo de Rayco García de que «esto era una prueba de amor», en el testimonio que da la denunciante en comisaría insiste en el hecho de que el aborto se lleva a cabo en total disconformidad con la voluntad de la declarante, habiéndose sentido obligada a ello debido a las constantes amenazas hacia ella y hacia su familia durante varios meses. Además, comenta que el investigado le comentó a su hermana que «ya nadie va a poder saber que ese hijo era mío», aparece reflejado en la denuncia.