Expulsado del país por un intento de robo con violencia e intimidación

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ratificado la condena a un hombre en situación irregular en España que fue condenado a una pena de un año y once meses de prisión por ser autor de un intento de robo con intimidación y uso de instrumento peligroso, fallo que al ser ya firme se sustituye por una orden de expulsión del país.

Igualmente, deberá abonar a la víctima 300 euros en concepto de responsabilidad criminal e indemnizarla con 343 euros más intereses, dado que la mujer sufrió una herida en la rodilla de tres centímetros que tardó una semana en curarse.

Además, en primera instancia se ordenó mantener la situación de prisión provisional hasta el momento en el que la sentencia no puede ser recurrida y se debe proceder a su expulsión del país.

Los hechos ocurrieron sobre las cuatro de la madrugada del 3 de julio de 2023 cuando el acusado, junto con un menor, abordaron a la víctima y le pusieron un cuchillo en el cuello.

A continuación le dijeron que le entregaran el teléfono que llevaba en la mano, tiraron al suelo y arrebataron el bolso, mientras que el menor forcejeaba con ella.

En ese momento se encontraban por los alrededores una dotación de la policía nacional cuyos agentes al oír los gritos de la mujer y ver a los condenados corrieron tras ellos. Los delincuentes decidieron huir al percatarse de la presencia policial que contaron, con la ayuda de un taxista que desde la parada se puso en comunicación por radio con otro.

De manera que finalmente consiguieron localizar a ambos y a detenerlos, lo que también permitió recuperar el bolso ya que el mayor de edad lo había tirado al suelo durante la huida y desde ese mismo día se ordenó la prisión provisional para el mayor edad.

Ante la Audiencia Provincial el condenado dijo que no era cierto el relato ofrecido por las fuerzas de seguridad ni se tuvo en cuenta el estado de ebriedad en el que se encontraba y que le exigen el pago de una responsabilidad civil que la mujer en realidad ésta no reclama.

También asegura que no se puede corroborar el supuesto forcejeo ni el origen de las lesiones y mucho menos que amenazara a la víctima con el cuchillo, que nunca fue encontrado y no ve creíble que si la mujer estaba totalmente aterrada hubiera resistido para que no le quitaran el bolso.

La Audiencia responde en su sentencia que jamás se planteó por parte de la defensa el supuesto estado de ebriedad del acusado ni se practicó prueba alguna para demostrarlo y recuerda que aunque la víctima no declaró en el juicio ni reclamó la indemnización de 343 euros por las lesiones, sí lo hizo la Fiscalía.

El juez dio plena credibilidad a las manifestaciones de la denunciante que fueron corroboradas de forma indiciaria por los agentes policiales cuya intervención permitió que no se consumara el delito y que por lo tanto se quedara en grado de tentativa.

Por su parte, el encausado dijo que no se acordaba de lo ocurrido, versión que no resultó creíble para el magistrado, por lo que la Audiencia da por válido el contenido de la sentencia que ya es firme y a desestima el recurso presentado por el procesado que ahora deberá ser expulsado del país.