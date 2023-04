El chef Paulo Airaudo, reconocido por su restaurante Amelia, ubicado en el paseo de La Concha en San Sebastián, ha generado un debate en la industria gastronómica al cobrar a un cliente 510 euros por no presentarse a una cena cuya reserva no fue cancelada. Esta situación ha llevado a reflexionar sobre por qué no se podría aplicar la misma política de pago por adelantado en los restaurantes, similar a la que se aplica en vuelos y hoteles.

La historia tuvo lugar en la noche del 16 de julio de 2021, cuando el restaurante Amelia, galardonado con dos estrellas Michelin a finales de ese año, esperaba a tres comensales que nunca llegaron. Según la política de cancelación del restaurante, aceptada por el cliente al hacer la reserva en línea, se establecía una tarifa de penalización de 170 euros por persona en caso de cancelación o modificación después de 72 horas antes de la reserva. Ante la ausencia de los clientes, el restaurante procedió a cargar la cantidad estipulada en la tarjeta de crédito del cliente que realizó la reserva. El cliente argumentó que se había olvidado de cancelar la reserva en el restaurante, ya que había avisado al hotel donde se hospedaba, y que asumió que el hotel informaría al restaurante. Sin embargo, el chef Airaudo le ofreció una mesa en Amelia para quince días después, propuesta que el cliente rechazó. Posteriormente, el cliente llevó el caso a los tribunales, y el juicio se celebró en diciembre de 2022, dictándose la sentencia en marzo de este año, desestimando la demanda del cliente, quien era notario de profesión. El juez que dictó la sentencia destacó que la aceptación de la cláusula de penalización por no presentarse en el restaurante era un requisito indispensable para hacer la reserva. Además, consideró que la cláusula estaba redactada de forma clara y transparente, y que el cliente, siendo notario, tenía pleno conocimiento de las condiciones al momento de hacer la reserva. El juez también mencionó que la cuantía de la penalización no era desproporcionada, ya que el precio medio por cubierto en Amelia en esa fecha era de 287,77 euros. El chef Airaudo afirmó que la incomparecencia de los tres clientes causó un perjuicio económico a su negocio, que busca la excelencia en la obtención de la materia prima y en su elaboración y presentación al comensal. Aunque reconoció que las cancelaciones de última hora son una incidencia común en la industria, esta fue la primera vez que tuvo que resolver un caso en un juzgado. Airaudo también compartió que en otras ocasiones ha tenido problemas con clientes que intentan cambiar reservas el mismo día, lo cual afecta la planificación y funcionamiento del restaurante. El chef argentino, radicado en San Sebastián desde hace cinco años, enfatizó que no busca tener mesas vacías en su restaurante, ya que eso representa una pérdida económica. Lo que busca es ofrecer una experiencia gastronómica de calidad y llenar su establecimiento.