Un motorista herido moderado tras colisionar con un turismo en Los Llanos de Aridane

Un accidente de tráfico en el municipio de Los Llanos de Aridane se saldó en la noche de este pasado martes, 15 de septiembre de 2026, con un joven herido de carácter moderado tras registrarse una colisión entre un turismo y una motocicleta en la calle Angélica Luis Acosta.

El incidente se desencadenó a las 20:19 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió el aviso alertando del impacto entre ambos vehículos. De inmediato, el gestor de recursos del SUC movilizó una ambulancia medicalizada al lugar para prestar la asistencia sanitaria inicial.

Valoración en el lugar y traslado al Hospital General de La Palma

A la llegada del equipo sanitario, los efectivos del SUC procedieron a la valoración y estabilización sobre la calzada del conductor de la motocicleta, un varón de 29 años que presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado. Tras ser atendido in situ, el afectado fue evacuado en la unidad medicalizada hasta las instalaciones del Hospital General de La Palma.

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Por su parte, el personal de la Policía Local de Los Llanos de Aridane se personó en la zona del siniestro para asegurar la vía, regular el flujo del tráfico en el entorno urbano e instruir el correspondiente atestado policial para esclarecer las circunstancias del choque.