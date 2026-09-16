Una agresión con una botella de cristal causó la muerte de un joven en Tenerife en agosto

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón de 21 años como autor de una agresión física que provocó la muerte de otro joven de 22, quien falleció posteriormente en el centro hospitalario como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 27 de agosto en torno a las 14:20 horas, en el paseo marítimo de Playa de las Américas, en las inmediaciones de la rotonda del Barranco del Rey.

A la llegada de los agentes la víctima se encontraba gravemente herida, por lo que fue trasladada inicialmente a un centro hospitalario y, posteriormente, ingresada en el Hospital Nuestra Señora de Candelaria en estado crítico. Finalmente falleció en este mismo centro como consecuenciade las lesiones sufridas.

Investigación policial

Tras tener conocimiento de los hechos, los agentes llevaron a cabo las correspondientes labores de investigación y realizaron la inspección del lugar. La reconstrucción de la secuencia de los hechos permitió determinar el punto exacto donde presuntamente se produjo la agresión, localizándose en las inmediaciones una botella de cristal fracturada y abundantes restos de sangre.

Asimismo, se logró situar en dicho punto al varón relacionado con dichos acontecimientos, el cual fue detenido posteriormente.

Ingreso en prisión

Durante la investigación se recabó diferente información y declaraciones de posibles testigos presenciales, actuaciones que resultaron fundamentales para esclarecer lo sucedido y determinar la participación concreta del presunto autor.

El detenido fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial competente, decretándose finalmente el ingreso en prisión.

Colaboración Ciudadana

La Policía Nacional agradece y recuerda a los ciudadanos que pueden colaborar, de forma anónima si lo desean, si tienen conocimiento, indicios o sospechas de actividades delictivas, a través de la página web www.policía.es en el apartado Colabora, facilitando información que será tratada de forma confidencial por los especialistas de la Policía Nacional.