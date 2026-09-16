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Conflicto en una vivienda

Una casera amenaza con un machete a tres inquilinos para echarlos de una vivienda de Canarias

La mujer irrumpió en el inmueble, lanzó parte de sus pertenencias por una ventana y regresó armada con un machete de 53 centímetros, según la Policía Nacional

La Policía Nacional detiene a una mujer tras amenazar con un machete a tres inquilinos

La Policía Nacional detiene a una mujer tras amenazar con un machete a tres inquilinos / POLICÍA NACIONAL

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Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Una mujer ha sido detenida en San Bartolomé de Tirajana como presunta autora de los delitos de allanamiento de morada y amenazas, después de irrumpir en una vivienda y amenazar con un machete de grandes dimensiones a tres inquilinos para que abandonaran el inmueble.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 15 de septiembre, cuando varias patrullas de la Policía Nacional acudieron a un domicilio tras recibir un aviso en el CIMACC 091 en el que se alertaba de que una mujer estaba amenazando con un arma blanca a varias personas.

A su llegada, los agentes localizaron a tres hombres que aseguraron llevar unos dos meses y medio residiendo en la vivienda, por la que abonaban mensualmente una cantidad en concepto de alquiler. Según su relato, la propietaria les había exigido que abandonaran el inmueble y, posteriormente, accedió sin permiso al interior de la casa para recoger sus pertenencias, hacer las maletas e incluso arrojar parte de ellas por una ventana.

Regresó armada con un machete

Los inquilinos relataron que, al negarse a marcharse, la mujer abandonó el lugar y regresó poco después portando un machete de grandes dimensiones, con el que los amenazó hasta conseguir que abandonaran la vivienda.

Además de las declaraciones de los afectados, la Policía comprobó la existencia de grabaciones de vídeo aportadas por los propios inquilinos, que, según la nota policial, corroboraban lo ocurrido antes de la llegada de las patrullas.

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Los agentes detuvieron a la presunta autora e intervinieron un machete de aproximadamente 53 centímetros de longitud, con una hoja de unos 40 centímetros. Una vez concluidas las diligencias policiales, la arrestada será puesta a disposición de la autoridad judicial competente.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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