Los amigos de Claudia, la estudiante grancanaria asesinada en México: «Que su muerte no se use para difundir odio»

México fue la primera opción que Claudia Tacoronte Aguilera, natural de Santa Brígida y de 21 años, marcó en su formulario de Erasmus para cursar un cuatrimestre de su último año de Educación Infantil. La experiencia de su vida. «Estaba muy ilusionada», dijo Magdalena Ramos, su tutora de intercambio. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fue el destino que le otorgaron a una alumna que cambiaba las aulas de la Universidad de Granada (UGR), donde estaba matriculada, por el municipio de Cuautla, a unos 120 kilómetros al sur de Ciudad de México.

Allí llegó en agosto, antes de que las clases comenzasen. Y allí perdió la vida el sábado, en un presunto asalto –según las primeras versiones– que se investiga como feminicidio. Así cataloga la Fiscalía de México las muertes violentas de mujeres. El órgano trata de aclarar ahora el asesinato a puñaladas de la joven grancanaria y si estuvo motivado por razones de género. Lo que se sabe –informó el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron– es que Claudia fue atacada por un individuo en las inmediaciones de la Casa de la Cultura, donde intentó resguardarse antes de que el agresor la alcanzase.

La estudiante, según la información divulgada por el medio local Diario de Morelos, estaba el sábado por la noche, en torno a las 23 horas, en el centro cultural de Cuautla para asistir a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, una celebración que busca mantener los conocimientos ancestrales de la herboristería. En el exterior la sorprendió el agresor, que la acuchilló en un presunto intento de robo.

Claudia intentó pedir ayuda, pero fue tarde. Cuando los servicios de emergencia llegaron, solo pudieron confirmar su muerte. El autor del crimen –al que testigos describieron como un hombre con sudadera blanca y mochila negra– ya había huido. En el momento de escribir este artículo, todavía lo buscaban.

Racismo o xenofobia

Mientras la investigación avanza, la familia de la joven –que tenía previsto regresar en diciembre a España– guarda silencio. El entorno pide evitar que se la recuerde «exclusivamente como una víctima» y reclama que su caso «no se utilice para difundir discursos de odio, racismo o xenofobia». «Excepcional», dicen de ella: «Su vida merece ser recordada por quien fue en esencia».

Tras tener conocimiento de los hechos, la UAEM activó los protocolos y contactó con la UGR. También lo hicieron los organismos oficiales. El Gobierno de Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, alertó al Consulado de España, que dio parte al Ministerio de Asuntos Exteriores para activar el proceso de repatriación y traslado de familiares.

En un comunicado, la UAEM manifestó «su profunda indignación» por el «feminicidio». «La Universidad expresa sus más sinceras condolencias a su familia, a sus amigos, a sus compañeras y compañeros, a la Universidad de Granada (institución de la que procede), así como al Gobierno y a la sociedad española», dijo la rectora Viridiana Aydeé León, que demandó a la Fiscalía General del Estado de Morelos una «investigación inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género».

León también explicó que mantienen los canales «de comunicación y atención con la familia» abiertos «a través de la Universidad de Granada y con las autoridades españolas para atender los requerimientos que sean necesarios».

Tres estudiantes asesinadas

Pero hay un dato que la institución, supuestamente, omitió a la Universidad de Granada antes de que Claudia pisase Morelos. La joven grancanaria de intercambio no fue la primera estudiante asesinada. Este año otras tres jóvenes matriculadas en la UAEM fueron halladas sin vida con signos de violencia, en casos todavía sin resolver.

La primera fue Kimberly Joselin Ramos, de 18 años y estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, que desapareció en febrero tras acudir al campus de Chamilpa, en Cuernavaca. Su cuerpo se localizó el 2 de marzo.

Ese mismo día se le perdió el rastro a Karol Toledo Gómez, también de 18 años y alumna de la UAEM en Mazatepec. Su cadáver lo encontraron tres días más tarde. En mayo, asesinaron a Michelle Itzayana Fuentes Calderón, una estudiante de bachillerato de 15 años. Los crímenes, en teoría sin conexión, provocaron una oleada de protestas estudiantiles para reclamar mayor seguridad.

Morelos sumaba, hasta julio, 69 mujeres asesinadas. Las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública colocaron al estado como el segundo del país con mayor tasa de feminicidios.

Suspensión de intercambios

Tras el crimen de Claudia y conocer los anteriores homicidios, la UGR anunció ayer que cancelaba la estancia en Morelos de tres españoles que iban a viajar en diciembre, coincidiendo con el inicio allí del segundo cuatrimestre.

El centro manifestó su «firme repulsa y absoluta condena al asesinato» y trasladó sus «condolencias, solidaridad y afecto» a la familia, amigos y compañeros de Claudia. «La Universidad de Granada reitera la necesidad imperativa de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres», puede leerse en un comunicado.

A la condena se sumó también, con un minuto de silencio, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), donde Claudia estudió Educación Primaria en el curso 2022/2023, antes de mudarse a Granada y decantarse por Educación Infantil.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, subrayó que el Gobierno pedirá que se «esclarezcan los hechos hasta el final». «Ante esta fatalidad no hay palabras que consuelen, pero sirvan, al menos, para mostrar cariño y apoyo a sus seres más queridos», dijo también el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Ángel Víctor Torres, expresidente y candidato del PSOE, añadió que «ante hechos tan injustos, es imposible que las palabras den suficiente consuelo a sus seres queridos».

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas