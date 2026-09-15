Atrapado en Tenerife tras consumir droga en una gasolinera

Un hombre acaba detenido en el Sur de Tenerife después de que consumiera droga en una gasolinera cuando estaba en busca y captura.

Agentes de la Policía Local acudieron a la citada estación de servicio y, después de verificar que había consumido una sustancia estupefaciente, verificaron que tenía en vigor una orden de búsqueda y detención.

Los hechos ocurrieron en el transcurso de la madrugada del pasado sábado en la zona de El Fraile, en el municipio de Arona.

Carretera TF-66

El implicado en los hechos, que tiene 47 años de edad y en la actualidad reside en el término municipal de Guía de Isora, se dirigió hasta una gasolinera situada junto a la carretera insular TF-66.

Una persona que se hallaba por la zona supuestamente se percató de que en el interior de un Ford Fiesta había un hombre que, supuestamente, se estaba drogando minutos antes de las 3:00 horas.

Ante dicha circunstancia, el testigo alertó a patrullas de la Policía Local de Arona, que acudieron pocos minutos después a dicho enclave.

Nervioso

Personas que estaban por la zona indicaron que el ciudadano tenía mucha prisa por abandonar el lugar y se mostraba nervioso ante los agentes.

En el turismo había evidencias de que su ocupante acababa de consumir crack, puesto que eran visibles pipas para inhalar dicha sustancia, así como restos de la misma.

En principio, dicho episodio se hubiera saldado con una denuncia y una sanción administrativa. Sin embargo, la patrulla solicitó a un compañero en la Jefatura de la Policía Local que consultara las bases de datos policiales con los datos del hombre.

Calabozos

De esa manera, verificaron que al conductor del Ford Fiesta le constaba la mencionada requisitoria, que había sido dictada el día anterior.

Ante dicha realidad, el hombre fue detenido y trasladado hasta los calabozos del puesto principal de la Guardia Civil de Playa de las Américas.

Desde dichas dependencias será trasladado hasta los juzgados de Arona.