Rescatan a un senderista herido en el Parque Nacional del Teide

Nuevo rescate de un senderista en el Parque Nacional del Teide. Agentes de la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa (UVIA), pertenecientes al Grupo de Protección Medioambiental y Patrimonio Cultural (GRUMA) de la Policía Autonómica — Cuerpo General de la Policía Canaria, han participado en el auxilio y evacuación de un visitante que sufrió un accidente mientras realizaba el sendero PNT-10 Telesforo Bravo.

Los agentes de la Policía Autonómica se encontraban realizando labores de vigilancia y control de los accesos a la ruta PNT-10 Telesforo Bravo, itinerario cuyo acceso a la cima del Teide requiere la correspondiente autorización dentro del sistema de regulación establecido para este espacio protegido, cuando tuvieron conocimiento de que un visitante había sufrido una lesión en una de sus extremidades que le impedía continuar el recorrido.

Ante esta situación, los agentes se coordinaron de inmediato con los bomberos y con los distintos dispositivos de emergencia movilizados para participar en las labores de localización, asistencia y evacuación del afectado.

Zona de difícil acceso

La actuación se desarrolló en un entorno de alta montaña y de difícil acceso, por lo que la coordinación entre los diferentes servicios resultó fundamental para garantizar una respuesta rápida y segura. Los efectivos colaboraron en la evacuación del visitante hasta una zona segura para su posterior atención sanitaria.

La intervención pone de manifiesto la importancia del trabajo coordinado entre los cuerpos de seguridad y los servicios de emergencia que operan en el Parque Nacional del Teide, especialmente ante incidentes que se producen en zonas de difícil acceso.