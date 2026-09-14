Un motorista de 30 años resulta herido tras colisionar con un coche en la TF-1, en Adeje

Un motorista de 30 años resultó herido este lunes tras una colisión entre un coche y una moto en la autopista TF-1, en el municipio de Adeje.

El accidente se produjo sobre las 16.18 horas, en el kilómetro 60 de la vía, en sentido norte. El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta y activó los recursos de emergencia para atender el incidente.

Trasladado al Hospital del Sur

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que movilizó una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico.

El personal sanitario atendió al motorista, que presentaba inicialmente un traumatismo de carácter moderado, y posteriormente fue trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Hospital del Sur.

En el operativo también participaron agentes de la Guardia Civil, que se encargaron de regular el tráfico e instruir el atestado correspondiente.

Además, el personal del Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife intervino para señalizar la zona del accidente y despejar la vía.