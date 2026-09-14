Juzgan por tráfico de drogas al gestor de una empresa logística asentada en Canarias

La Audiencia Provincial de Las Palmas comienza este miércoles el juicio contra el gerente de una empresa logística asentada en Tenerife por su presunta vinculación a una red de narcotráfico. El empresario se sentará en el banquillo junto a otros nueve acusados para determinar qué papel desempeñó cada uno dentro de una trama que se dedicaba al transporte de hachís y cocaína entre Canarias y la Península hasta su caída en 2023.

La Fiscalía reclama penas que llegan hasta los nueve años y medio de prisión para los tres principales sospechosos, además de multas que ascienden a 15 millones de euros. Además, exige el decomiso de los numerosos vehículos, propiedades y teléfonos móviles de alta gama intervenidos en el marco de las actuaciones.

El escrito acusatorio se dirige en especial contra un hombre de 50 años y otro de 33 que supuestamente veían dedicándose, al menos entre 2022 y 2023, a la introducción, el transporte y la distribución en Canarias y en el resto de España de hachís y cocaína. En esa actividad también participaría, según el Ministerio Público, el administrador y gerente de la empresa Alisios Soluciones Logísticas, de 54 años, quien se habría prevalecido de dicha condición para favorecer y llevar a cabo los transportes de la sustancia estupefaciente.

Intervenciones en la Península

La Policía Nacional ya les seguía la pista. Y, en el mes de julio de 2022, tuvieron conocimiento de que los tres acusados habrían enviado desde Fuerteventura un palé con varios paquetes, que resultó que contenían 444 kilos de resina de cannabis. La droga fue intervenida en las instalaciones de la empresa Amadeo, en Madrid, y fue objeto de una entrega vigilada hasta su destino.

Los paquetes fueron a parar a un local situado en la localidad de Mislata, en Valencia, y fueron recogidos por otros dos acusados, de 26 y 45 años. La sustancia tendría un valor cercano al millón de euros en el mercado ilícito.

La Policía Nacional intervino tres cargamentos de estupefacientes entre 2022 y 2023

No fue el único envío interceptado por los agentes. También en julio de 2022, los tres principales autores habrían mandado desde Fuerteventura dos palés con 1.016 kilos de resina de cannabis. Sin embargo, la sustancia fue hallada en las instalaciones de la empresa Logitrans Canarias, en el polígono industrial de El Goro, situado en Telde.

Los cargamentos, una vez más, fueron objeto de una entrega vigilada hasta su destino final. Un varón de 52 años, presuntamente implicado en el grupo criminal, los recogió en una finca situada en la localidad de Moraleda de Zafayona, en Granada. El valor de la droga ascendería hasta los 2,15 millones de euros, según los investigadores.

Un parón en la actividad

El escrito de la Fiscalía detalla que después de las dos intervenciones se produjo un parón en la actividad delictiva. Sin embargo, el 15 de febrero de 2023 volvieron a la carga. Los tres sospechosos presuntamente se concertaron con dos hombres, de 51 y 39 años, para llevar a cabo una nueva operación de transporte de estupefacientes, esta vez de cocaína desde Madrid hasta Canarias.

Así, un acusado se trasladó hasta la Península y supuestamente preparó el envío de dos paquetes, uno de ellos un recipiente de plástico con 18 kilos de cocaína y otro una caja de herramientas con seis kilos más de esta sustancia.

La vista oral arrancará el miércoles con diez personas sentadas en el banquillo

Ambos cargamentos fueron recibidos en la sede de la empresa Alisios Soluciones Logísticas, en Tenerife, por parte del gerente. Este último, según el Ministerio Público, se habría encargado de sacarlos de las instalaciones para entregar el paquete de seis kilos a uno de los acusados con la finalidad de proceder a su distribución y venta a terceros. De la misma forma, el administrador presuntamente envió la segunda caja a Gran Canaria, donde la recibieron otros tres encausados. Los agentes intervinieron ambos paquetes, valorados en 210.000 y 630.000 euros respectivamente.

Asimismo, la acusación sostiene que otro supuesto integrante de la banda de 44 años recibía droga por parte de los dos cabecillas y procedía a su distribución y venta en la isla de Tenerife. Le fueron intervenidos en su domicilio distintas cantidades de hachís, cocaína y éxtasis, por valor de 9.000 euros.