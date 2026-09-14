Dos heridos en un accidente de tráfico en la autopista del sur de Tenerife

Dos personas han resultado heridas este lunes en un accidente de tráfico ocurrido en la autopista del sur de Tenerife (TF-1).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el accidente se produjo en la zona de Hoya Fría, Santa Cruz de Tenerife, sobre las 11:00 horas.

En concreto, en la llamada de aviso se informaba de que un coche había dado vueltas de campana.

Afectados

Los afectados son una mujer y un hombre, ambos de 69 años. La mujer sufrió diferentes traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladada al Hospital Universitario de Canarias.

Por su parte, el varón, con las mismas lesiones, fue evacuado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Recursos activados

Hasta el lugar del accidente se trasladaron personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que asistió y evacuó a los heridos; la Guardia Civil, que realizó el atestado correspondiente, y el Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife, que realizó tareas de limpieza en la calzada.