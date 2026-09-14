Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinada una canaria en MéxicoTiempo en TenerifeFiestas del Cristo de La LagunaAcuchilla a su novio en TenerifeConducción temeraria en CanariasResidencia escolar sin vigilanciaCD Tenerife
instagramlinkedin

Dos heridos en un accidente de tráfico en la autopista del sur de Tenerife

Los afectados son una mujer y un hombre, ambos de 69 años, con traumatismos de carácter moderado

Sala de control del Cecoes en una imagen de archivo.

Sala de control del Cecoes en una imagen de archivo. / @112canarias

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Dos personas han resultado heridas este lunes en un accidente de tráfico ocurrido en la autopista del sur de Tenerife (TF-1).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el accidente se produjo en la zona de Hoya Fría, Santa Cruz de Tenerife, sobre las 11:00 horas.

En concreto, en la llamada de aviso se informaba de que un coche había dado vueltas de campana.

Afectados

Los afectados son una mujer y un hombre, ambos de 69 años. La mujer sufrió diferentes traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladada al Hospital Universitario de Canarias.

Por su parte, el varón, con las mismas lesiones, fue evacuado al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Noticias relacionadas y más

Recursos activados

Hasta el lugar del accidente se trasladaron personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que asistió y evacuó a los heridos; la Guardia Civil, que realizó el atestado correspondiente, y el Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife, que realizó tareas de limpieza en la calzada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents