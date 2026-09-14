Herido un hombre tras ser atropellado en Tenerife
El afectado fue trasladado al hospital con un traumatismo craneal de carácter moderado
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Un hombre ha resultado herido este lunes tras ser atropellado en la calle Sor Ángela de la Cruz, en el municipio tinerfeño de La Orotava.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el aviso fue dado a las 08:39 horas y, en ese momento, se activaron los recursos de emergencia necesarios.
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), a su llegada al lugar del incidente, asistió al afectado, que presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado, por lo que fue trasladado en la ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Bellevue.
Por su parte, la Policía Local reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.
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