La Guardia Civil investiga en Tenerife a un hombre por rastrear los movimientos de su expareja con un dispositivo oculto en el coche de la víctima.

Una alerta en el teléfono móvil de la mujer afectada permitió que esta localizara el objeto en la matrícula de su vehículo.

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo de Violencia sobre la Mujer de la Compañía de Santa Cruz de Tenerife instruyeron diligencias en las que investigan a un hombre como presunto autor de un delito de acoso en el ámbito de la violencia de género.

Dispositivo de rastreo

Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos por la denuncia de la víctima, que informó de que había encontrado un dispositivo de rastreo en su vehículo particular.

El citado elemento pudo ser localizado por la mujer al llegarle a su terminal móvil una notificación de un aparato de rastreo activo próximo a su localización.

La víctima buscó por el interior y exterior del vehículo hasta localizarlo en una de las placas de matrícula, según informó el cuerpo de seguridad este lunes.

Denuncia en Güímar

A continuación, la perjudicada presentó denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Güímar y, ante la gravedad de los hechos, el Equipo especializado de Viogen asumió la investigación, recabó pruebas a través de gestiones operativas y logró determinar la identidad del supuesto autor de los hechos, que había mantenido una relación sentimental previa con la víctima.

Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición de uno de los juzgados de Violencia Sobre la Mujer de Santa Cruz de Tenerife, que decretó una orden de alejamiento del presunto autor de los hechos sobre la víctima.