Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinada una canaria en MéxicoTiempo en TenerifePersonas sin hogar en Santa Cruz de TenerifeLa LagunaEntrevista al director de Juventud del Gobierno de CanariasEl delantero del CD Tenerife estaba en casaMilitares canarios en Ceuta
instagramlinkedin

Conducción temeraria en Canarias: investigado un motorista por circular a 178 km/h en un tramo limitado a 40 km/h

Se le acusa de un supuesto delito contra la seguridad vial

Un agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

Un agente de la Guardia Civil en una imagen de archivo. / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

La Guardia Civil del Destacamento de Tráfico de la Comandancia de Las Palmas ha investigado a un motorista de 42 años que fue pillado circulando a 178 km/h en un tramo de la vía GC-100 con velocidad limitada a 40 km/h.

Así lo ha informado la Benemérita, que agrega que los hechos tuvieron lugar durante un control de velocidad que los agentes realizaron a principios de agosto y que dada la naturaleza de la infracción no fue posible en esos momentos interceptar al conductor a fin de notificarle la infracción.

En este sentido, el Grupo de Investigación y Análisis de Trafico (GIAT) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de Las Palmas inició una investigación para la localización e identificación del conductor, lográndose la misma el pasado 28 de agosto.

El conductor fue informado de que se le investigará como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial por superar en más de 80 km/h, el límite de velocidad en una vía interurbana.

Noticias relacionadas y más

Finalmente, las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Telde.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un coche cambió de carril, tomó la salida y acabó contra una parada en Tenerife
  2. Carmen Pérez, candidata del PP a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife: 'La capital necesita políticos que salgan de los despachos
  3. El CD Leganés de Álvaro Morata se cruza en el camino del CD Tenerife
  4. Un pescador tiene que ser rescatado en Arona tras ignorar las advertencias de los socorristas
  5. Tenerife entra en prealerta por calor y calima desde este lunes: se podrán alcanzar los 36 grados
  6. El Cabildo defiende que la pasarela del Padre Anchieta mejora la circulación y gana hasta 800 vehículos por hora
  7. Una reyerta en plena calle de Ofra se salda con un herido en el hospital
  8. La antigua leprosería de Abades, una ciudad fantasma que nunca llegó a acoger a enfermos

Una organización israelí denuncia el "proyecto de eliminación" de los palestinos en la Cisjordania ocupada

Una organización israelí denuncia el "proyecto de eliminación" de los palestinos en la Cisjordania ocupada

Conducción temeraria en Canarias: investigado un motorista por circular a 178 km/h en un tramo limitado a 40 km/h

Conducción temeraria en Canarias: investigado un motorista por circular a 178 km/h en un tramo limitado a 40 km/h

Acuchilla a su novio en Tenerife para defenderse de una agresión machista

Acuchilla a su novio en Tenerife para defenderse de una agresión machista

La temperatura emocional de España

La temperatura emocional de España

Encuesta CIS: El PSOE pierde fuelle por la crisis de Ceuta pero aún aventaja en 5,5 puntos al PP

Encuesta CIS: El PSOE pierde fuelle por la crisis de Ceuta pero aún aventaja en 5,5 puntos al PP

Sismicidad en Canarias: una docena de terremotos en las últimas horas en las islas

Sismicidad en Canarias: una docena de terremotos en las últimas horas en las islas

Salud Pública activa el aviso rojo en Santa Cruz de Tenerife y El Rosario por altas temperaturas

Salud Pública activa el aviso rojo en Santa Cruz de Tenerife y El Rosario por altas temperaturas

Accidente de tráfico en la TF-1 genera retenciones en la entrada a Santa Cruz a la altura de Hoya Fría

Accidente de tráfico en la TF-1 genera retenciones en la entrada a Santa Cruz a la altura de Hoya Fría
Tracking Pixel Contents