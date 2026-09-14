Conducción temeraria en Canarias: investigado un motorista por circular a 178 km/h en un tramo limitado a 40 km/h

La Guardia Civil del Destacamento de Tráfico de la Comandancia de Las Palmas ha investigado a un motorista de 42 años que fue pillado circulando a 178 km/h en un tramo de la vía GC-100 con velocidad limitada a 40 km/h.

Así lo ha informado la Benemérita, que agrega que los hechos tuvieron lugar durante un control de velocidad que los agentes realizaron a principios de agosto y que dada la naturaleza de la infracción no fue posible en esos momentos interceptar al conductor a fin de notificarle la infracción.

En este sentido, el Grupo de Investigación y Análisis de Trafico (GIAT) de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial del Subsector de Tráfico de Las Palmas inició una investigación para la localización e identificación del conductor, lográndose la misma el pasado 28 de agosto.

El conductor fue informado de que se le investigará como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial por superar en más de 80 km/h, el límite de velocidad en una vía interurbana.

Finalmente, las diligencias fueron entregadas en el Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Telde.