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Así era Claudia Tacoronte, la joven de 21 años de Canarias asesinada en México: amante de la naturaleza, los viajes y los animales

La estudiante de Educación Infantil, vecina de Santa Brígida (Gran Canaria), había participado en el voluntariado tras la erupción de La Palma, formó parte de los Scouts de Santa Brígida y aprovechó su estancia en México para descubrir el país

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Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

A sus 21 años, Claudia Tacoronte Aguilera había construido un camino marcado por la formación, el compromiso social y las ganas de conocer el mundo. Vecina de El Monte, en Santa Brígida (Gran Canaria), cursaba cuarto del Grado en Educación Infantil en la Universidad de Granada y desde hacía aproximadamente un mes realizaba una estancia de movilidad en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en México.

Antes de trasladarse a Granada, había estudiado en el IES Nelson Mandela de Tafira e iniciado su formación universitaria en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Una joven vinculada a la naturaleza, los viajes y sus amigos

Sus perfiles públicos en redes sociales reflejan a una joven muy unida a su grupo de amigos y con una especial predilección por los espacios naturales. Entre sus publicaciones abundan imágenes de excursiones por la montaña, playas, bosques y viajes, además de fotografías junto a perros y de momentos compartidos con familiares y amistades.

Su estancia en México respondía precisamente a ese deseo de ampliar horizontes personales y académicos, una experiencia que compartía a través de imágenes de sus recorridos por el país y de su vida universitaria.

Comprometida con Santa Brígida

Más allá de su trayectoria académica, Claudia mantuvo una estrecha vinculación con la vida social de Santa Brígida. Según ha destacado el Ayuntamiento, fue una joven muy participativa en las actividades organizadas por la Concejalía de Juventud. Entre otras iniciativas, colaboró como voluntaria en las labores de apoyo desarrolladas en La Palma tras la erupción del volcán de Cumbre Vieja.

Minuto de silencio por el asesinato de Claudia Tacoronte en la sede institucional de la ULPGC

Minuto de silencio por el asesinato de Claudia Tacoronte en la sede institucional de la ULPGC / Yeremi Almeida González

También formó parte de los Scouts de Santa Brígida. Tras la pandemia, cuando el grupo atravesaba un momento especialmente delicado, decidió regresar para ayudar a reactivar la asociación y colaborar en la recuperación de sus actividades.

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Yeremi Almeida González

Desde el Ayuntamiento de Santa Brígida recuerdan que Claudia había emprendido su etapa universitaria y su estancia internacional "con la ilusión propia de una joven que se encontraba construyendo su futuro". Su asesinato durante el intercambio académico en México ha provocado una profunda conmoción tanto en su municipio como en las universidades de Las Palmas de Gran Canaria y Granada, donde compañeros, profesores y vecinos lamentan la pérdida de una joven implicada con su comunidad y con toda una vida por delante.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

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