Localizan a un hombre de 82 años desaparecido en la zona de Ofra, en Tenerife

Un hombre de 82 años de edad que estaba desaparecido en la zona del Distrito de Ofra, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, ha sido localizado durante el mediodía de este lunes.

Familiares afirmaron a la Policía Nacional que a José Donato Mesa Noda se le perdió el rastro durante la tarde del pasado domingo.

El citado vecino de la capital tinerfeña aseguró a su entorno que se dirigía al centro de salud de Ofra o a sus inmediaciones, en la Avenida Príncipes de España, a las 19:00 horas.

Denuncia

El entorno del octogenario presentó denuncia por su desaparición en la mañana de este lunes en las dependencias de la Comisaría de Distrito Norte de Santa Cruz de Tenerife.

José Donato Mesa Noda reside en una vivienda de la zona de Miramar, en el Distrito de Ofra, y no es la primera vez que sufre episodios de desorientación.

Sus familiares comentan que tiene un marcapasos. De forma habitual, suele dar largos paseos por Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, de los que regresa en guagua.

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Familiares confirmaron que este lunes apareció desorientado en una parada de guaguas. Supuestamente, pasó la noche en la calle y fue hallado en buen estado.