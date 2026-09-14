La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife absuelve a un hombre acusado de agresión sexual

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha absuelto del delito de agresión sexual y lesiones a un hombre acusado de haber violado a una compañera de trabajo después de la cena de empresa de las navidades de 2023.

Las dudas de la Sala se centraban en si las capacidades de la mujer estaban mermadas por el alcohol hasta el punto de que el acusado sabía que no podía dar su consentimiento de forma clara.

La Audiencia se inclina a creer que ella no mostró oposición ni se negó.

Por ello, sin considerar que el relato de la mujer sea inveraz, "carece de pruebas suficientes para corroborarlo por lo que es posible que las relaciones fueran consentidas tal y como señala el acusado", indica el fallo.

En cuanto al delito de lesiones, también queda absuelto ya que la herida que presentaba la mujer la podía haber causado un golpe, según la sentencia.

Durante la noche del 13 de diciembre de ese año ambos estuvieron primero en una cena de empresa y luego en una discoteca junto con más compañeros de trabajo para luego dirigirse a un coche propiedad del procesado.

Según el relato de la mujer cuando estaba en el sillón de atrás descansando y se encontraba medio adormilada el acusado empezó a tocarla pese a que ella se negaba y luego la habría violado sin usar preservativo.

El acusado no negó las relaciones pero dijo que habían sido consentidas y así lo confirmaron de cierta manera los testigos quienes indicaron que durante la noche los habían visto en actitud cariñosa y bailando pegados y no observaron que ella estuviera muy ebria.

Sin embargo, las muestras de sangre obtenidas horas después situaban el consumo en 1,95 gramos por litro, lo que significa un grado elevado de embriaguez a lo que se uniría que los policías y amigos señalaron que tenían síntomas de haber bebido pero también que siempre se mostró consciente.

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La Fiscalía pedía ocho años de prisión y el pago de una indemnización de 25.000 euros por daños morales mientras que la acusación particular solicitaba 9 años y 50.000 euros.