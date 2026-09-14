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Accidente de tráfico en la TF-1 genera retenciones en la entrada a Santa Cruz a la altura de Hoya Fría

Las fuerzas de seguridad y los recursos sanitarios trabajan en la zona del siniestro para atender a los implicados y regular el flujo de vehículos en dirección a la capital tinerfeña

Personal del CECOES 1-1-2

Personal del CECOES 1-1-2 / E.D.

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Santa Cruz de Tenerife

Un accidente de tráfico registrado en la autopista del Sur (TF-1), concretamente en sentido Santa Cruz de Tenerife y a la altura de la zona de Hoya Fría, ha movilizado a los recursos de emergencias de forma urgente tras recibirse la alerta en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.

Hasta el lugar del siniestro se han desplazado de inmediato efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) para valorar y prestar asistencia sanitaria a los ocupantes de los vehículos implicados, así como dotaciones del Consorcio de Bomberos de Tenerife para colaborar en las tareas de aseguramiento de los turismos y de la vía.

Intervención de seguridad y afección en el tráfico metropolitano

La presencia de los equipos de auxilio y la posición de los vehículos afectados han obligado a estrechar la calzada en el tramo de entrada a la capital tinerfeña, generando retenciones continuadas y circulación lenta en uno de los puntos con mayor intensidad de tráfico de la Isla.

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Agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal del servicio de mantenimiento de carreteras del Cabildo de Tenerife se encuentran regulando el paso de vehículos, procediendo a la señalización del siniestro e instruyendo las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos. Las autoridades solicitan a los conductores que circulen por la TF-1 sentido Santa Cruz que extremen la precaución, reduzcan la velocidad al aproximarse al entorno de Hoya Fría y faciliten el paso a los vehículos de emergencias.

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