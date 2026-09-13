La Audiencia Nacional niega al capitán del 'Arconian' volver al buque para recuperar su cartilla

La Audiencia Nacional ha rechazado la petición formulada por el capitán del Arconian, el buque interceptado en aguas cercanas a Canarias con el mayor alijo de cocaína de la historia, de regresar a la embarcación para recuperar su cartilla marítima. La Sala de lo Penal argumenta que la Guardia Civil ya registró con esmero las dependencias y custodió todos los efectos intervenidos, sin que figurase entre ellos ninguna documentación profesional del navegante.

La plaza 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia desestimó la solicitud del marinero, en una providencia dictada el pasado 2 de julio. Dos días después, confirmó su decisión al rechazar el recurso de reforma presentado, por lo que al investigado no le quedó otra opción que recurrir a la Audiencia Nacional.

Esto conllevó, semanas más tarde, una nueva resolución por parte de la Sección Cuarta, con el magistrado Javier Ballesteros Martín como ponente. Sin embargo, el nuevo auto se hace eco de los argumentos esgrimidos tanto por la Fiscalía como por el juez instructor y considera que no cabe acceder a las pretensiones del detenido.

Abordaje de la embarcación

La Sala se remite a la lectura del atestado policial y de la diligencia de entrada y registro a raíz del abordaje de la embarcación, en la que se encontraron más de 30 toneladas de cocaína y que conllevó la detención de sus 23 tripulantes.

A pesar de lo manifestado por la defensa, el auto recuerda los objetos incautados al capitán que constan en el acta extendida el 2 de mayo de 2026 a las 21.50 horas. Entre ellos, según reflejó la Guardia Civil, no se hace referencia a ningún tipo de cartilla marítima o efectos profesionales del investigado, ni "menos aún se alude a que semejante supuesta documentación se hubiese quedado al parecer en el propio barco, en el puente o quizás en su camarote", como alegaba.

El auto considera que de haber hallado las identificaciones se hubiera hecho constar en las actas

La Audiencia Nacional asegura que, de haber sido así, "no cabe la menor duda" de que dichas identificaciones hubiesen quedado recogidas e incautadas por los funcionarios actuantes, como "de hecho sucedió con todos los efectos aprehendidos que figuran en autos".

Además, consta un acta de segunda incautación de los artículos intervenidos en el Arconian, emitida sobre las 23.00 horas del mismo día. En esta se indican las pertenencias del investigado, pero una vez más no se alude a la existencia de la documentación referida.

No hicieron referencia a la documentación

Por otro lado, la Sala analizó la diligencia de entrada y registro llevada a cabo en la embarcación, en la que se reflejan de forma minuciosa y bajo fe pública judicial la diversidad de efectos hallados, aparte de la sustancia estupefaciente. Estas actuaciones se realizaron bajo la presencia, entre otros, del capitán y su letrado, que "ni una sola palabra" pronunciaron en ese momento respecto a la existencia de la supuesta identificación.

Lo que sí se encontró, según se refleja el acta, fue el manifiesto de la carga del buque, el certificado del capitán acreditativo de que se completó la carga legal, una carpeta, el listado con el nombre de todos los tripulantes y tres ordenadores portátiles. Detalla, asimismo, que en los camarotes no se halló ningún elemento de interés de cara a las pesquisas.

Auto firme

La Fiscalía añadió que la diligencia refleja de forma expresa que se procedió con el recurrente a inspeccionar las dependencias del barco, sin que este hiciese "la más mínima alusión" a que la cartilla estuviese "en ninguna dependencia".

"A la vista del contenido del atestado y de la diligencia de entrada y registro puesto de manifiesto por el Ministerio Fiscal, no se aprecia justificación para modificar la decisión recurrida, confirmándose, por ende, la misma", recoge el fallo. Este ya ha adquirido firmeza y contra el mismo no cabe la interposición de recurso alguno.

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Cabe recordar que la Audiencia Nacional ya acordó, en mayo de este año, el ingreso en prisión provisional de todos los tripulantes que viajaban a bordo del barco, a los que se les imputan presuntos delitos de tráfico de drogas, en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud en cantidades notorias, y pertenencia a organización criminal.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas