La surrealista escena de un pasajero al terminar un viaje en Tenerife
El hombre apenas podía mantenerse en pie al llegar a su destino y tuvo que ser auxiliado por el propio conductor en el sur de la Isla
Bruno Betancor
Una carrera aparentemente normal terminó dejando una escena de lo más llamativa en el sur de Tenerife. Un conductor de Uber grabó cómo uno de sus pasajeros llegó a su destino completamente dormido y, al bajar del vehículo, tuvo serias dificultades para mantenerse en pie.
La secuencia, compartida en Instagram por el usuario @richardleonp94, culmina cuando el hombre pierde el equilibrio y cae de espaldas sobre la calzada. El conductor reacciona de inmediato, se acerca para ayudarlo y lo acompaña hasta la acera.
El pasajero llegó profundamente dormido
Las imágenes muestran al hombre dormido en el interior del vehículo cuando el servicio ya había llegado a su destino.
Al despertarse y tratar de abandonar el coche, sus movimientos evidencian dificultades para mantenerse estable. Apenas consigue avanzar unos pasos antes de terminar en el suelo.
El propio conductor presentó el episodio en redes con la frase “Un día normal trabajando de Uber driver en Tenerife sur”, reflejando el tono sorprendente con el que vivió la situación.
La caída se produjo nada más bajar del coche
El momento más aparatoso llega cuando el pasajero sale del vehículo.
Tras caminar unos metros con problemas de equilibrio, acaba cayendo de espaldas sobre la calzada. El conductor se acerca rápidamente y le ayuda a incorporarse.
La secuencia termina con el hombre sentado en la acera mientras trata de recuperarse y el conductor permanece junto a él.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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