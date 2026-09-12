Así fue el paseo nocturno de un caimán en plena calle de Canarias

Ya había oscurecido y la calle parecía tranquila... hasta que alguien descubrió que curioso vecino se había apuntado a un paseo nocturno: un caimán. Ocurrió en Canarias, en un popular barrio de Las Palmas de Gran Canaria, donde el hallazgo del animal obligó a movilizar a la Policía Local y al Seprona de la Guardia Civil.

El aviso llegó a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias. Hasta el lugar se desplazaron en primer lugar agentes de la policía local de la capital gran canaria, que localizaron al animal escondido bajo un turismo estacionado.

La presencia del caimán obligó a extremar las precauciones para evitar que pudiera salir a la vía pública y desplazarse por la zona. Debido a las características del animal, los agentes coordinaron la actuación con efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

Finalmente, los equipos de emergencia consiguieron inmovilizar y retirar al caimán sin que se produjeran daños personales. Agentes del a Guardia Civil se encargaron de su traslado hasta dependencias del Cuerpo de Seguridad, donde aprovecharon para verlo más de cerca y con todas las garantías.

El animal tenía un largo de alrededor de un metro y su boca fue inmovilizado con cinta para evitar que pudiera morder a alguno de los agentes. Así al menos lo ha compartido la propia Guardia Civil a través de sus redes sociales.

Origen

El suceso tuvo lugar en La Isleta, el conocido barrio de Las Palmas de Gran Canaria, donde el hallazgo generó tanta sorpresa como estupefacción: no se explican cómo llegó el reptil hasta esa calle.

Aunque se sospecha que el animal podría pertenecer a algún vecino, no existe confirmación oficial sobre su propietario ni sobre su procedencia. Tampoco han trascendido, por el momento, las circunstancias en las que el caimán terminó bajo el vehículo, ni el estado del ejemplar que permanece en manos del Seprona.