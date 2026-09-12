Un motorista herido tras chocar contra turismo en una carretera de Tenerife
El afectado presenta varios traumatismos de carácter moderado
Un hombre ha resultado herido de carácter moderado tras la colisión entre en una motocicleta y un turismo en Santiago del Teide, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.
Los hechos se han producido en la tarde de este viernes en la Avenida Marítima Puerto de Santiago del municipio tinerfeño, cuando se recibió el aviso en el Cecoes.
El coordinador del Servicio de Urgencias Canario, tras hablar con el alertante y con la información recabada, decidió asignar una ambulancia de soporte vital básico, que fue activada por el gestor de recursos del SUC.
Hospitalizado
A su llegada al lugar del incidente, el personal sanitario valoró y asistió a un hombre que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba varios traumatismos de carácter moderado y fue trasladado en la ambulancia al Hospital Universitario Hospitén Sur.
Mientras, agentes de la Policía Local se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.
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