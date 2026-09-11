Tres personas resultan afectadas por inhalación de humo en un incendio en Adeje

Tres hombres, de 47, 19 y 18 años, han resultado afectados por inhalación de humo tras declararse un incendio en una vivienda situada en la calle San Borondón, en Adeje, durante la tarde de este viernes.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió varias alertas sobre el incendio a las 13:39 horas, tras lo que activó a los diferentes servicios de emergencia.

Los afectados fueron atendidos en el lugar por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y posteriormente trasladados en ambulancia al Hospital Universitario Hospitén Sur.

El hombre de 47 años presentaba inicialmente una intoxicación por inhalación de humo de carácter moderado, mientras que los otros dos afectados, de 19 y 18 años, sufrían intoxicaciones de carácter leve.

Los bomberos extinguieron el incendio y ventilaron la vivienda

Hasta el inmueble se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que se encargaron de las labores de extinción del fuego.

Una vez controlado el incendio, los bomberos procedieron también a ventilar la vivienda para eliminar el humo acumulado en el interior.

El operativo fue coordinado a través del 112 después de recibirse las diferentes alertas que advertían de que se estaba produciendo un incendio en el domicilio.

Intervención de los servicios de emergencia

El SUC movilizó una ambulancia de soporte vital básico para atender a las personas afectadas.

A su llegada, los sanitarios valoraron a los tres hombres y determinaron el alcance inicial de las intoxicaciones por humo. Tras recibir asistencia en el lugar, los tres fueron trasladados al Hospital Universitario Hospitén Sur para continuar con la atención médica.

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En el dispositivo también participaron efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional, que colaboraron con los servicios de emergencia y se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.