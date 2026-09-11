El Supremo confirma nueve años de cárcel para dos hermanos por intentar matar a un vecino en Tenerife

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a nueve años de prisión para dos hermanos por intentar acabar con la vida de un vecino de Santa Úrsula, al que atacaron con un hacha y un cuchillo en su propia vivienda en octubre de 2023.

El alto tribunal ratifica así íntegramente la sentencia anterior y considera acreditado que los dos hombres actuaron con intención de matar y con alevosía, al presentarse por sorpresa en el domicilio de la víctima y utilizar armas capaces de causar lesiones mortales.

Además de los nueve años de cárcel para cada uno, la sentencia establece una orden de alejamiento de 500 metros durante cinco años, la prohibición de residir en el municipio y ocho años de libertad vigilada.

El fallo también fija distintas cantidades económicas por los daños ocasionados y las lesiones. Uno de los condenados deberá pagar una multa de 3.240 euros por los desperfectos causados en la vivienda, mientras que ambos tendrán que abonar conjuntamente 2.760 euros de indemnización. También deberán indemnizar al Servicio Canario de la Salud (SCS) por la cantidad que se determine durante la ejecución de la sentencia.

Uno de los hermanos tendrá que afrontar además otros pagos por los daños ocasionados en una moto y en la puerta exterior de la vivienda.

El Supremo considera probado el intento de asesinato

Los dos condenados recurrieron ante el Supremo al considerar que los hechos no demostraban una intención de matar. Entre sus argumentos sostuvieron que las lesiones sufridas por la víctima no habían provocado fracturas de cráneo ni daños en órganos vitales y cuestionaron que quedara acreditado quién llevaba cada una de las armas.

A su juicio, los hechos podrían constituir como máximo un delito de lesiones.

El Supremo rechaza estos argumentos y considera que las pruebas disponibles permiten concluir que el objetivo de los acusados era acabar con la vida de la víctima y no simplemente agredirla.

Para llegar a esta conclusión, la sentencia tiene en cuenta tanto las armas empleadas como las zonas del cuerpo hacia las que se dirigieron los golpes, entre ellas la cabeza y el tronco, consideradas áreas vitales.

El tribunal también destaca los testimonios de personas que observaron a los dos hermanos durante el ataque y que describieron su grado de excitación y agresividad.

Una agresión por sorpresa en la vivienda

La sentencia considera igualmente acreditada la alevosía. Según los hechos probados, los hermanos acudieron de forma inesperada a la vivienda de la víctima y entraron después de golpear violentamente la puerta.

Una vez dentro del patio, continuaron la agresión utilizando un hacha y un cuchillo, además del propio bastón de la víctima.

El Supremo respalda el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que ya había considerado que el ataque fue completamente inesperado y que el hombre no tuvo oportunidad de anticiparlo ni de preparar una defensa.

La víctima se encontraba sola en su vivienda cuando se produjo la agresión. Permaneció ingresada durante varios días y, según la policía, en un primer momento no pudo prestar declaración debido a su estado.

Durante el juicio explicó que consiguió arrastrarse hasta la puerta principal mientras los acusados continuaban insultándolo y amenazándolo. También relató que llegó a perder el conocimiento en tres ocasiones.

El tribunal descarta que el alcohol reduzca la condena

Los hermanos también reclamaron que se aplicara como circunstancia atenuante el consumo de alcohol. El Supremo rechaza esta petición porque no se practicaron pruebas que acreditaran que alguno de ellos actuara bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

De esta manera, el alto tribunal mantiene la condena impuesta anteriormente y considera que no existen motivos para modificar la valoración realizada por el TSJC.

La resolución señala además que el relato de la víctima mantuvo una coherencia sustancial y que sus declaraciones quedaron respaldadas por otras pruebas obtenidas durante la investigación.

Las desavenencias comenzaron antes del ataque

Según explicó la víctima durante el procedimiento judicial, los problemas entre ambas partes se habían iniciado tiempo atrás. El hombre aseguró que había llamado la atención a los acusados después de que estos arrojaran piedras a la autopista.

Vecinos de la zona también declararon que existían conflictos previos relacionados con el ruido provocado por la música de los procesados, que vivían puerta con puerta con la víctima.

La sentencia del Supremo mantiene así la condena de nueve años de prisión para cada uno de los dos hermanos, junto con las medidas de alejamiento, prohibición de residencia y libertad vigilada establecidas en el fallo.