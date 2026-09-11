Una mujer de 82 años y un hombre de 88 resultan heridos tras salirse un vehículo de la vía en Arona
Dos octogenarios resultaron afectados en el accidente ocurrido en la avenida Rafael Puig Lluvina y fueron trasladados al Hospital Universitario Hospiten Sur
Dos personas han resultado heridas este viernes tras la salida de vía de un vehículo en la avenida Rafael Puig Lluvina, en el municipio de Arona, al sur de Tenerife.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta sobre el accidente a las 14.47 horas y activó los recursos de emergencia para atender a los ocupantes del vehículo.
Hasta el lugar se desplazó una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyos sanitarios valoraron a los dos afectados.
Dos octogenarios trasladados al hospital
Una mujer de 82 años presentaba inicialmente un traumatismo en un miembro superior de carácter moderado, salvo complicaciones. Tras ser asistida, fue trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Hospiten Sur.
El segundo afectado, un hombre de 88 años, sufrió policontusiones de carácter leve, salvo complicaciones, y también fue evacuado al mismo centro hospitalario en una ambulancia de soporte vital avanzado.
En el dispositivo intervino además la Guardia Civil, que se encargó de las actuaciones correspondientes tras el accidente.
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