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Un joven de 26 años resulta herido tras sufrir una caída en la playa de Nogales, en La Palma

El afectado sufrió lesiones de carácter moderado en un miembro superior y fue trasladado al Hospital General de La Palma tras ser atendido por el SUC

Ambulancia del SUC en un servicio anterior.

Ambulancia del SUC en un servicio anterior. / E. D.

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Aarón Cabrera Artiles

Aarón Cabrera Artiles

Un hombre de 26 años resultó herido este viernes tras sufrir una caída en una zona de costa de la playa de Nogales, en el municipio de Puntallana, en La Palma.

El aviso llegó al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias a las 14.54 horas, después de que un socorrista de la playa alertara de la caída de una persona en el litoral.

Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) para atender al afectado.

Trasladado al Hospital General de La Palma

El personal sanitario valoró al joven, que presentaba inicialmente lesiones en un miembro superior de carácter moderado, salvo complicaciones.

Tras recibir la primera asistencia en la zona, fue trasladado en ambulancia al Hospital General de La Palma para continuar con su valoración.

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En el dispositivo también participó la Guardia Civil, que colaboró con el resto de los servicios activados por el 112 Canarias.

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