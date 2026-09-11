Herida una mujer en una colisión entre una moto y un camión en La Palma
La mujer afectada por el accidente entre una motocicleta y un camión en el municipio de Breña Alta fue trasladada al Hospital Insular con lesiones de carácter moderado
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Santa Cruz de Tenerife
Una mujer de 35 años ha resultado herida este viernes con lesiones de carácter moderado al chocar una moto con un camión en el municipio de Breña Alta.
Los hechos han sucedido pasadas las 09.00 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba del accidente de tráfico con una motocicleta y un camión implicado en la carretera de La Grama.
La mujer fue traslada en ambulancia al Hospital Insular, la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente y el servicio de conservación de carreteras colaboró con el dispositivo y realizó tareas de limpieza en la calzada.
- Tenerife encuentra energía geotérmica a 2.300 metros bajo tierra con un elevado potencial para convertirla en renovable
- Canarias recupera festivos perdidos: tendrá 15 días no laborables en 2027
- En busca del mosaico perdido: Santa Cruz de Tenerife pide ayuda para localizar uno de sus bienes, la antigua pieza cerámica de la imprenta Nivaria
- El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recurrirá la decisión judicial que permite que el Real Casino siga abierto
- Primer concierto de L4S KU4TRO, las antiguas voces de Nueva Línea, en Canarias
- Llega la fiesta más divertida para despedir el verano: Santa Cruz de Tenerife celebra el Mojitos Vacilón Fest con una programación para todos los públicos
- Luz verde a una obra clave para la movilidad en Tenerife: el Gobierno de Canarias adjudica el tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y el Aeropuerto del Norte por 58,1 millones de euros
- Recuperación del patrimonio en La Laguna: el Cabildo inaugura la restauración de la reja del coro de Las Catalinas