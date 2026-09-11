Herida una mujer en una colisión entre una moto y un camión en La Palma

Una mujer de 35 años ha resultado herida este viernes con lesiones de carácter moderado al chocar una moto con un camión en el municipio de Breña Alta.

Los hechos han sucedido pasadas las 09.00 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba del accidente de tráfico con una motocicleta y un camión implicado en la carretera de La Grama.

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La mujer fue traslada en ambulancia al Hospital Insular, la Guardia Civil realizó el atestado correspondiente y el servicio de conservación de carreteras colaboró con el dispositivo y realizó tareas de limpieza en la calzada.