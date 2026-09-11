Detenido cuando embarcaba en un ferri con más de 10 kilos de hachís en una bolsa de deporte en Fuerteventura rumbo a Gran Canaria

La Guardia Civil detuvo a finales de agosto a un hombre en el muelle de Morro Jable, en el sur de Fuerteventura, cuando se disponía a embarcar a pie en uno de los buques que conectan la isla con Gran Canaria. Los agentes localizaron en el interior de una bolsa de deporte que llevaba consigo 10,2 kilos de una sustancia resinosa, supuestamente polen de hachís.

La intervención se produjo dentro de los dispositivos que la Guardia Civil mantiene en los recintos portuarios destinados al transporte de pasajeros para prevenir el tráfico de drogas.

Localizan 20 placas en una bolsa de deporte

Los hechos tuvieron lugar mientras los agentes desarrollaban un dispositivo operativo relacionado con el embarque de pasajeros de una de las navieras que realizan conexiones entre Fuerteventura y Gran Canaria.

Durante los controles, los efectivos identificaron a un varón que tenía previsto acceder a pie al barco y que portaba una bolsa de deporte. Tras proceder a su inspección, encontraron en su interior 20 placas de una sustancia de aspecto resinoso.

Según la información facilitada por la Guardia Civil, la sustancia fue identificada inicialmente como supuesto polen de hachís. El posterior pesaje de la mercancía intervenida estableció un peso total de 10,2 kilogramos.

La Guardia Civil interviene 10 kilos de hachís a un pasajero en Morro Jable, en el sur de Fuerteventura / Guardia Civil

La actuación se enmarca en las labores de vigilancia que se desarrollan en las instalaciones portuarias para detectar el traslado de sustancias estupefacientes mediante las conexiones marítimas entre las islas.

Detenido por un presunto delito contra la salud pública

Tras el hallazgo, los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, en la modalidad de tráfico de drogas.

La Guardia Civil trasladó al detenido junto con las diligencias correspondientes ante la autoridad judicial competente. Una vez puesto a disposición judicial, se decretó su ingreso en un centro penitenciario.

La investigación y las actuaciones posteriores quedan vinculadas a las diligencias instruidas por los agentes tras la intervención de la sustancia en el puerto de Morro Jable.

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El operativo forma parte de los controles preventivos que la Comandancia de Las Palmas de la Guardia Civil realiza en los puntos de entrada y salida de pasajeros, especialmente en aquellos recintos portuarios que mantienen conexiones marítimas entre las distintas islas.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas