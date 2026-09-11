Detenido un hombre en Güímar por un presunto caso de violencia de género

La Policía Local de Güímar ha detenido durante la madrugada de este viernes a un hombre como presunto autor de un delito relacionado con un caso de violencia de género, después de que una mujer solicitara ayuda al servicio de emergencias 112 tras sufrir una supuesta agresión en una vivienda del municipio.

La víctima se encontraba encerrada en una habitación junto a su hija, menor de edad, cuando realizó la llamada de auxilio. Durante el desarrollo de la emergencia mantuvo el contacto telefónico con el 112 y con los agentes de la Policía Local que acudieron al domicilio.

A su llegada, los efectivos atendieron a la mujer y a la menor y comprobaron que la víctima presentaba lesiones graves en el rostro. Mientras se prestaba asistencia a ambas, los agentes realizaron una búsqueda por las distintas estancias de la vivienda.

El presunto agresor fue localizado escondido en una de las habitaciones del inmueble y detenido en ese momento.

La víctima permaneció en contacto con el 112

La intervención comenzó después de que la mujer comunicara al servicio de emergencias que había sufrido una agresión y que se encontraba refugiada junto a su hija.

El contacto telefónico se mantuvo durante la actuación, lo que permitió a los servicios de emergencia y a los agentes de la Policía Local disponer de información sobre la situación hasta su llegada al domicilio.

Una vez en el lugar, tanto la mujer como la menor recibieron asistencia médica y asesoramiento por parte de los profesionales desplazados para atender el incidente.

La investigación y las diligencias determinarán ahora las circunstancias concretas de lo ocurrido y las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos.

El presunto agresor fue localizado en la vivienda

Los agentes recorrieron las diferentes habitaciones del inmueble después de atender a la víctima. Durante la búsqueda localizaron al hombre oculto en una de las estancias de la vivienda, donde fue detenido.

El arrestado quedó a disposición de las autoridades competentes para continuar con el procedimiento judicial correspondiente.

Noticias relacionadas

En este tipo de casos, la calificación definitiva de los hechos y las posibles responsabilidades penales corresponden a la autoridad judicial, por lo que el detenido mantiene su condición de presunto autor mientras no exista una resolución firme.