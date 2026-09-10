Herido un menor de 16 años tras colisionar un patinete y un turismos en Granadilla
El accidente ocurrió este jueves en la calle Poeta Ángel Navarro y el afectado fue trasladado en ambulancia al PAC de San Isidro
Un menor de 16 años resultó herido este jueves tras la colisión entre un patinete y un turismo en Granadilla de Abona, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El accidente tuvo lugar sobre las 14:28 horas en la calle Poeta Ángel Navarro, en el municipio sureño de Tenerife. El 112 recibió a esa hora una alerta en la que se informaba de una colisión entre un vehículo y un patinete, por lo que activó los recursos necesarios para atender el incidente.
Hasta el lugar se desplazó una ambulancia sanitarizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC), después de que el coordinador sanitario recabara la información disponible sobre el accidente y asignara el recurso.
Los sanitarios valoraron y atendieron al menor, que presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones. Posteriormente, fue trasladado en la ambulancia hasta el PAC de San Isidro para continuar con la atención sanitaria.
La Policía Local instruyó las diligencias
La Policía Local de Granadilla de Abona también intervino en el accidente. Los agentes se desplazaron hasta el lugar y se encargaron de instruir las correspondientes diligencias para esclarecer las circunstancias de la colisión.
El incidente movilizó, por tanto, tanto recursos sanitarios del SUC como efectivos de la Policía Local tras el aviso recibido por el CECOES 112.
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