La Fiscalía mantiene la petición de seis años de cárcel por una violación cometida en Adeje

Un hombre acusado de haber violado y causado lesiones a una mujer en abril de 2020 en Adeje, en Tenerife, ha vuelto a defender su inocencia en la repetición del juicio ordenada después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y el Tribunal Supremo (TS) anularan la absolución dictada inicialmente por la Audiencia Provincial.

La nueva vista se celebra con otro jurado, después de que las instancias superiores consideraran que en el primer procedimiento se produjeron irregularidades. Entre los aspectos señalados figuran la valoración de los informes médicos, el estado de nerviosismo que presentaba la víctima cuando la Policía llegó a su vivienda y la falta de análisis sobre si hubo o no consentimiento.

La Fiscalía mantiene su petición de seis años de cárcel

La Fiscalía ha reiterado su solicitud de seis años de prisión para el acusado, además del pago de una indemnización de 15.000 euros a los herederos de la mujer, que falleció posteriormente por una causa distinta a estos hechos.

El acusado, que se encuentra en prisión por otros motivos, volvió a mantener su versión. Según declaró, conoció a la mujer en un supermercado, le ofreció dinero para mantener relaciones sexuales, ella aceptó y ambos se dirigieron a su vivienda. El hombre sostiene que abandonó el domicilio sin que se produjera ningún conflicto.

Los hechos ocurrieron durante la pandemia

Los hechos se remontan al 15 de abril de 2020, en plena pandemia. La versión de la mujer fue distinta: declaró que apenas conocía al acusado, que hablaron brevemente y que él la siguió en la guagua hasta su domicilio, donde habría entrado por la fuerza y la habría violado.

Los agentes que acudieron a la vivienda tras ser alertados por una vecina indicaron que encontraron a la mujer en estado de shock.

Una testigo afirmó que había visto a ambos en el supermercado y en la guagua, aunque no pudo concretar si estaban hablando ni si parecían conocerse. En el primer juicio, otra testigo sí manifestó que parecía existir cierta confianza entre ellos y que viajaban juntos.

Los informes médicos, una de las claves del nuevo juicio

Los peritos confirmaron que la mujer presentaba restos biológicos del acusado y diversas contusiones. Según expusieron, esas lesiones podían deberse a caídas, golpes o a una resistencia motivada por miedo, aunque no pudieron establecer una conclusión definitiva.

La repetición del juicio se produce porque el TSJC y el Tribunal Supremo consideraron que no se valoró adecuadamente si las marcas en el cuello podían estar relacionadas con la violencia empleada durante la presunta agresión sexual.

La absolución inicial se apoyó en las contradicciones apreciadas en la declaración de la víctima. Sin embargo, el TSJC entendió que no se había abordado de forma suficiente la cuestión del consentimiento y recordó que, aunque hubiera existido inicialmente, este pudo cambiar si la relación se desarrolló con violencia.

Las contradicciones señaladas por el TSJC

En relación con el acusado, el TSJC también destacó varias contradicciones en su relato. Entre ellas, que primero afirmó no tener dinero y después aseguró haber pagado 30 euros a la mujer; que dijo que no bebía, aunque fueron vistos comprando unas cervezas que ambos consumieron; y que sostuvo haber usado preservativo, extremo que quedó descartado por las pruebas practicadas.

El juicio continuará el viernes con la declaración de más testigos y la exposición de las conclusiones finales de las partes.