Pillado con cocaína en su celda en Tenerife: la Fiscalía pide otros siete años de cárcel para el preso
El Ministerio Fiscal sostiene que pretendía vender la droga a otros reclusos del centro penitenciario
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Santa Cruz de Tenerife
La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife ha pedido siete años de cárcel para un preso de Tenerife II por un delito contra la salud público al encontrarse en su celda 3,13 gramos de cocaína con una riqueza del 93 por ciento.
El Ministerio Público no alberga duda alguna de que la sustancia iba a ser vendida entre los otros presos por lo que obtendría 473 euros y a partir de este cálculo fija la multa a abonar en casi 1.900 euros.
La correspondiente vista oral tendrá lugar el próximo 14 de septiembre en la sede de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y en la misma está previsto que intervengan funcionarios de prisiones, el subinspector de Seguridad del Centro y técnicos que analizaron la sustancia entre otros.
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