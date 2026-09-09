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Un hombre resulta herido grave tras sufrir una caída al mar en La Palma

El hombre de 69 años presentaba un traumatismo grave en un miembro inferior tras caer en una zona de difícil acceso del municipio palmero de Tijarafe este miércoles

Cecoes atendiendo una emergencia en La Palma

Cecoes atendiendo una emergencia en La Palma / Cecoes 112

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Efe

Santa Cruz de Tenerife

Un hombre de 69 años ha resultado herido grave este miércoles tras sufrir una caída en la zona costera del Porís de Candelaria, en el municipio palmero de Tijarafe, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112.

El incidente se produjo sobre las 12:35 horas en un lugar de difícil acceso y en el momento inicial de la asistencia presentaba un traumatismo grave en un miembro inferior.

Lo complejo del lugar obligó a movilizar a efectivos de Bomberos de La Palma y Cruz Roja para efectuar el rescate por mar, según apunta el 112.

El afectado fue trasladado en una embarcación hasta el puerto de Tazacorte, donde esperaba el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Tras ser estabilizado, fue evacuado en una ambulancia sanitarizada al Hospital General de La Palma.

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En el dispositivo intervinieron también agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que colaboraron con el resto de los recursos de emergencia.

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