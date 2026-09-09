Caos en la TF-5: un camión averiado paraliza la autopista a la altura del aeropuerto Tenerife Norte y deja colas hasta el Hospital Universitario

Un camión averiado ha provocado este miércoles un importante colapso en la TF-5, a la altura del Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, dejando prácticamente paralizada la circulación en la autopista.

La incidencia ha obligado a detener el tráfico en los cuatro carriles de la vía y ha generado una larga cola de vehículos que se extiende hasta las inmediaciones del Hospital Universitario de Canarias (HUC).

El vehículo pesado permanece obstaculizando la circulación en una zona especialmente sensible de la TF-5, una de las principales vías de entrada y salida del área metropolitana y uno de los corredores con mayor volumen de tráfico de la isla.

La avería ha provocado importantes retenciones en sentido norte, afectando a los desplazamientos habituales entre Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y los municipios del norte de la isla.

La cercanía del incidente al aeropuerto Tenerife Norte añade además complejidad a la situación, al tratarse de uno de los accesos principales para viajeros que se dirigen o regresan de la terminal aérea.