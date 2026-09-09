Aparcamiento de película en Tenerife: un coche acaba encima de otro en Los Cristianos
El incidente ocurrió en el Hotel H10 Big Sur y movilizó a efectivos de Bomberos de Tenerife, SUC y Policía Local
Un vehículo ha acabado encima de otro tras un incidente durante una maniobra de estacionamiento en Los Cristianos, en el municipio de Arona, Tenerife.
El suceso tuvo lugar en las instalaciones del Hotel H10 Big Sur, donde fue necesaria la intervención de efectivos de Bomberos de Tenerife, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y agentes de la Policía Local.
La imagen de los dos vehículos, con uno de ellos situado sobre el otro, ha llamado la atención en redes sociales, donde algunos usuarios han reaccionado con comentarios irónicos sobre las dificultades para encontrar aparcamiento en esta zona turística de Tenerife.
Entre los comentarios publicados tras difundirse la imagen se pueden leer mensajes como "al menos encontró aparcamiento" o "es que no hay sitio, ¿qué quieren que hagamos? Me parece buena idea, la verdad".
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