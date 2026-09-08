Herido un motorista al chocar contra un turismo en Tenerife
El afectado fue trasladado al hospital de la Candelaria con traumatismos en el hombro y una mano
Un hombre de 40 años ha resultado herido este martes, 8 de septiembre, tras chocar contra un turismo mientras circulaba en motocicleta.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el siniestro tuvo lugar en la carretera TF-237, subida a la Cruz Chica, en el municipio de La Laguna, sobre las 12:30 horas.
A su llegada al lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió al motorista, que presentaba varios traumatismos en el hombro y en una mano de carácter moderado, por lo que fue trasladado en la ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Por su parte, los agentes de la Guardia Civil regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente.
- El bar de Tenerife con 50 años de historia donde disfrutar de unos de los bocadillos más famosos de la isla
- El PP se organiza: Carmen Pérez prepara su asalto a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife en mayo
- CD Tenerife: el paladar del señorito
- La lección de vida de una madre de Tenerife que buscó algo más que medicación para salvar a su hijo: 'Para mí es un milagro
- Multa de 200 euros y pérdida de 3 puntos por salir de un parking y cometer este error: la Guardia Civil avisa a los conductores tinerfeños del peligro de estas maniobras
- Nuevo afortunado de la Bonoloto en Tenerife: más de 60.000 euros tocan en Santa Cruz
- Baja sensible en el CD Tenerife: Cervera pierde a un jugador único en la plantilla
- Multa de 200 euros aunque no superes los límites de velocidad: la DGT extrema la vigilancia de los conductores tinerfeños