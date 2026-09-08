Herido un motorista al chocar contra un turismo en Tenerife

Un hombre de 40 años ha resultado herido este martes, 8 de septiembre, tras chocar contra un turismo mientras circulaba en motocicleta.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el siniestro tuvo lugar en la carretera TF-237, subida a la Cruz Chica, en el municipio de La Laguna, sobre las 12:30 horas.

A su llegada al lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió al motorista, que presentaba varios traumatismos en el hombro y en una mano de carácter moderado, por lo que fue trasladado en la ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Por su parte, los agentes de la Guardia Civil regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente.