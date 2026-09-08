Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasLa Concepción de La LagunaMuelle flotante en TenerifeVenta ilegal de camisetas del CD TenerifeLimpieza en Santa CruzMenores migrantes en CanariasVuelta al cole en CanariasComienza la Champions
instagramlinkedin

Herido un motorista al chocar contra un turismo en Tenerife

El afectado fue trasladado al hospital de la Candelaria con traumatismos en el hombro y una mano

Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2

Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / Cecoes

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Un hombre de 40 años ha resultado herido este martes, 8 de septiembre, tras chocar contra un turismo mientras circulaba en motocicleta.

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, el siniestro tuvo lugar en la carretera TF-237, subida a la Cruz Chica, en el municipio de La Laguna, sobre las 12:30 horas.

A su llegada al lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió al motorista, que presentaba varios traumatismos en el hombro y en una mano de carácter moderado, por lo que fue trasladado en la ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, los agentes de la Guardia Civil regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El bar de Tenerife con 50 años de historia donde disfrutar de unos de los bocadillos más famosos de la isla
  2. El PP se organiza: Carmen Pérez prepara su asalto a la Alcaldía de Santa Cruz de Tenerife en mayo
  3. CD Tenerife: el paladar del señorito
  4. La lección de vida de una madre de Tenerife que buscó algo más que medicación para salvar a su hijo: 'Para mí es un milagro
  5. Multa de 200 euros y pérdida de 3 puntos por salir de un parking y cometer este error: la Guardia Civil avisa a los conductores tinerfeños del peligro de estas maniobras
  6. Nuevo afortunado de la Bonoloto en Tenerife: más de 60.000 euros tocan en Santa Cruz
  7. Baja sensible en el CD Tenerife: Cervera pierde a un jugador único en la plantilla
  8. Multa de 200 euros aunque no superes los límites de velocidad: la DGT extrema la vigilancia de los conductores tinerfeños

Las universidades canarias colaboran en un hallazgo histórico: un esqueleto del siglo XV en Lanzarote con una efermedad europea

Las universidades canarias colaboran en un hallazgo histórico: un esqueleto del siglo XV en Lanzarote con una efermedad europea

Becas universitarias Canarias 2026-2027: nuevo plazo para solicitarlas hasta el 11 de septiembre

Becas universitarias Canarias 2026-2027: nuevo plazo para solicitarlas hasta el 11 de septiembre

La Guardia Civil lanza un aviso a los padres y madres tinerfeños ante la vuelta al cole: comprueba cómo viajan tus hijos en el autobús

La Guardia Civil lanza un aviso a los padres y madres tinerfeños ante la vuelta al cole: comprueba cómo viajan tus hijos en el autobús

El Ayuntamiento de Santa Úrsula invierte 1,2 millones en la rehabilitación de la Casa del Capitán

El Ayuntamiento de Santa Úrsula invierte 1,2 millones en la rehabilitación de la Casa del Capitán

La Laguna limpia más de 91.000 metros cuadrados de barrancos para prevenir problemas con las lluvias

La Laguna limpia más de 91.000 metros cuadrados de barrancos para prevenir problemas con las lluvias

Ópera en minúscula reivindica la creación contemporánea con cuatro títulos en diferentes escenarios tinerfeños

Ópera en minúscula reivindica la creación contemporánea con cuatro títulos en diferentes escenarios tinerfeños

La exposición 'Revelations' explora la relación entre el cuerpo, el entorno y la espiritualidad en el Casino de Tenerife

La exposición 'Revelations' explora la relación entre el cuerpo, el entorno y la espiritualidad en el Casino de Tenerife

Dos ayuntamientos para arreglar una calle: Santa Cruz de Tenerife y El Rosario rehabilitarán la deteriorada vía en la que una calzada separa a vecinos de ambos municipios

Dos ayuntamientos para arreglar una calle: Santa Cruz de Tenerife y El Rosario rehabilitarán la deteriorada vía en la que una calzada separa a vecinos de ambos municipios
Tracking Pixel Contents