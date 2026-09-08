Cinco heridos en San Miguel de Abona al volcar el coche en el que viajaban

Cinco personas resultaron heridas la pasada medianoche tras volcar el vehículo en el que circulaban. Los hechos ocurrieron en la carretera TF-65 en el municiopio de San Miguel de Abona cuando el coche se salió de la vía en la que transitaba, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

Tras la llamada de alerta, el técnico sectorial del Consorcio de Bomberos de Tenerife realizó las gestiones necesarias para ubicar el incidente y activó recursos oportunos.

Efectivos de este servicio comprobaron a su llegada que los ocupantes habían podido salir del turismo por sus propios medios por lo que aseguraron el vehículo accidentado, que había quedado completamente volcado, y colaboraron con el resto de recursos intervinientes.

Los heridos

Mientras, el coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC), tras hablar con el alertante y con la información recabada, asignó tres ambulancias de soporte vital básico.

A su llegada al lugar del incidente, el personal sanitario valoró y asistió a los 5 ocupantes que viajaban en el turismo:

Mujer de 36 años que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba traumatismos en extremidad inferior de carácter moderado, trasladada en la ambulancia al Hospital del Sur.

Hombre de 35 años que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba traumatismos en la cara de carácter leve, trasladado en la ambulancia al Hospital del Sur.

Menor de 4 años que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba traumatismos en la cara de carácter leve, trasladada en la ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Sur.

Menor de 8 años que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba herida abierta en extremidad inferior de carácter leve, trasladada en la ambulancia al Hospital del Sur.

Mujer de 30 años que, en el momento inicial de la asistencia, presentaba traumatismos en extremidad superior de carácter leve, trasladada en la ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Sur.

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Por último, agentes de la Guardia Civil regularon el tráfico en la vía y realizaron el atestado correspondiente.