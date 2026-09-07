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Evacuación médica en las Cíes: trasladan en helicóptero a una turista canaria tras sufrir una indisposición grave

La visitante comenzó a sentirse mal durante la travesía en barco hacia el archipiélago gallego, requiriendo asistencia médica inmediata tras desembarcar

Islas Cíes

Islas Cíes / D. R.

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El Día

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Santa Cruz de Tenerife

Una visitante procedente de Canarias ha tenido que ser evacuada en helicóptero medicalizado este lunes, 7 de septiembre de 2026, tras sufrir una indisposición repentina con dolor intenso mientras realizaba el trayecto en barco hacia las Islas Cíes, en Galicia.

El episodio sobrevino en plena travesía marítima, por lo que a la llegada de la embarcación al muelle de Rodas se activó de inmediato el protocolo de emergencias sanitarias para prestarle asistencia en tierra.

Coordinación de emergencias y rescate aéreo

Una vez desembarcada en el archipiélago gallego, la turista canaria fue atendida por el personal sanitario del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de Illas Atlánticas de Galicia, junto a un facultativo del 061, quienes procedieron a su valoración inicial y estabilización:

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Claves del dispositivo de evacuación

  • Criterio médico: Dada la naturaleza del episodio y la necesidad de una atención especializada urgente, los facultativos recomendaron su traslado aéreo, confirmando que la paciente se mantuvo consciente en todo momento.
  • Efectivos movilizados: En el operativo participaron de forma coordinada el servicio de emergencias 112, el 061, Salvamento Marítimo, agentes medioambientales y oficiales del Parque Nacional.
  • Apoyo logístico: La naviera Mar de Ons colaboró activamente en la gestión del embarque y las labores de apoyo a las fuerzas de rescate durante la maniobra en el muelle de Rodas.
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