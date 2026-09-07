Evacuación médica en las Cíes: trasladan en helicóptero a una turista canaria tras sufrir una indisposición grave

Una visitante procedente de Canarias ha tenido que ser evacuada en helicóptero medicalizado este lunes, 7 de septiembre de 2026, tras sufrir una indisposición repentina con dolor intenso mientras realizaba el trayecto en barco hacia las Islas Cíes, en Galicia.

El episodio sobrevino en plena travesía marítima, por lo que a la llegada de la embarcación al muelle de Rodas se activó de inmediato el protocolo de emergencias sanitarias para prestarle asistencia en tierra.

Coordinación de emergencias y rescate aéreo

Una vez desembarcada en el archipiélago gallego, la turista canaria fue atendida por el personal sanitario del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de Illas Atlánticas de Galicia, junto a un facultativo del 061, quienes procedieron a su valoración inicial y estabilización:

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Claves del dispositivo de evacuación