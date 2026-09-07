Detenido en la romería de Arafo con 15 bolsitas de cocaína preparadas para su venta
La Guardia Civil sorprendió al hombre durante el dispositivo de seguridad desplegado en el municipio y le intervino la droga tras intentar deshacerse de algunas bolsitas
La Guardia Civil ha detenido a un hombre en Arafo (Tenerife) como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, después de ser sorprendido durante la celebración de la romería del municipio con 15 bolsitas de cocaína.
Los hechos se produjeron durante la tarde, mientras agentes del Puesto de Güímar participaban en el dispositivo de orden público y prevención de la seguridad ciudadana establecido con motivo de la celebración.
Según ha informado la Guardia Civil, los agentes localizaron al hombre en una calle del casco urbano de Arafo y lo sorprendieron cuando portaba varias bolsitas de plástico de color blanco que contenían cocaína y que, según la investigación, estaban preparadas para su posible distribución.
Al percatarse de la presencia de los agentes, el detenido habría intentado deshacerse de parte de la sustancia arrojando algunas de las bolsitas al suelo, aunque los agentes lograron intervenirlas.
Tras realizarle un cacheo superficial, los efectivos localizaron e intervinieron las 15 bolsitas con cocaína.
El detenido, junto con la droga incautada y las diligencias correspondientes, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que determinará las responsabilidades que pudieran derivarse de los hechos.
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