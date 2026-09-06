Incidencia en un vuelo: desvían a Canarias un avión con una urgencia médica a bordo
La aeronave partió de Cabo Verde rumbo a Barcelona, pero la tripulación solicitó su desvío a Gran Canaria
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Una emergencia médica durante un vuelo que hacía la ruta entre Cabo Verde y Barcelona ha obligado a desviarlo a Canarias.
Según informan los controladores aéreos en su cuenta oficial de la red social X, la tripulación del avión de la aerolínea Vueling les contactó alertándoles que necesitaban desviarse hacia Gran Canaria al llegar a bordo a un pasajero con problemas médicos.
Los controladores les facilitaron el descenso y la aproximación directa a la pista.
Asistencia en tierra
Al mismo tiempo, los controladores coordinaron la asistencia médica con el aeropuerto para que el pasajero fuera atendido en tierra.
Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas
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