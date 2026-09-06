Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasCrisis CeutaAbandono animal en TenerifeVecinos de la calle La RosaArca de Noé de TenerifeEntrevista a Juan Cruz
instagramlinkedin

Un herido en un accidente de tráfico en la autopista del norte de Tenerife (TF-5)

El afectado fue trasladado a San Juan de Dios con lesiones leves

Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2

Sala operativa del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 / Cecoes

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

Una persona ha resultado herida de carácter leve tras sufrir una accidente este domingo, 6 de septiembre, mientras circulaba por la autopista del norte de Tenerife (TF-5), a la altura de Los Majuelos.

Según informa el Centro de Coordinación de Emergencias 112, el aviso fue dado a las 15:30 horas y en él se alertaba sobre un accidente de tráfico entre dos vehículos en dicha vía en sentido Santa Cruz.

El afectado fue atendido en el lugar por el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que lo trasladó al Hospital de San Juan de Dios con lesiones de carácter leve.

Noticias relacionadas y más

En el dispositivo desplegado también participaron la Guardia Civil y personal de Carreteras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Bonoloto premia a Tenerife: más de 1,3 millones de euros 'viajan' a la isla
  2. El bar de Tenerife que conquista con cocina canaria tradicional: platos generosos y precios difíciles de encontrar
  3. Polémica en el Real B-Tenerife: Christian Gomis no pudo saltar al campo por una norma de creación reciente, pero el castigo que impuso el árbitro no está recogido en el Protocolo
  4. Álvaro Cervera, tras el empate entre Tenerife y Real B: 'Merecimos un punto y se nos han escapado dos
  5. En estado grave un hombre que cayó con su vehículo a la azotea de una vivienda en Tenerife
  6. El rincón de Tenerife que enamora a Pedri: limita con el Macizo de Anaga y cuenta con una de las fiestas más populares de la isla
  7. Los aseos ‘a euro’ toman forma en el casco histórico de La Laguna
  8. Un incendio nocturno afecta a cuatro coches en el Barrio del Perú: se investigan las causas

Los Manolos y su rumba catalana llegan este lunes a la plaza del Cristo de La Laguna

Los Manolos y su rumba catalana llegan este lunes a la plaza del Cristo de La Laguna

Nuevo asfalto y más plazas de aparcamiento para el polígono de Los Majuelos, en La Laguna

Nuevo asfalto y más plazas de aparcamiento para el polígono de Los Majuelos, en La Laguna

Un herido en un accidente de tráfico en la autopista del norte de Tenerife (TF-5)

Un herido en un accidente de tráfico en la autopista del norte de Tenerife (TF-5)

Interceptados 66 migrantes llegados en tres nuevas pateras a Cabrera y Mallorca

Interceptados 66 migrantes llegados en tres nuevas pateras a Cabrera y Mallorca

Abandono animal en Tenerife

Cuidar también pasa factura: terapia y psicoeducación para 170 familiares de personas con problemas de salud mental en Tenerife

Cuidar también pasa factura: terapia y psicoeducación para 170 familiares de personas con problemas de salud mental en Tenerife

El derrumbe de un hostal universitario deja al menos tres muertos y decenas de atrapados en la India

El derrumbe de un hostal universitario deja al menos tres muertos y decenas de atrapados en la India

Conquista Kids: más de 500 niños y jóvenes participan en Tenerife en la exitosa carrera de obstáculos

Conquista Kids: más de 500 niños y jóvenes participan en Tenerife en la exitosa carrera de obstáculos
Tracking Pixel Contents