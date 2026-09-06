Un herido en un accidente de tráfico en la autopista del norte de Tenerife (TF-5)

Una persona ha resultado herida de carácter leve tras sufrir una accidente este domingo, 6 de septiembre, mientras circulaba por la autopista del norte de Tenerife (TF-5), a la altura de Los Majuelos.

Según informa el Centro de Coordinación de Emergencias 112, el aviso fue dado a las 15:30 horas y en él se alertaba sobre un accidente de tráfico entre dos vehículos en dicha vía en sentido Santa Cruz.

El afectado fue atendido en el lugar por el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que lo trasladó al Hospital de San Juan de Dios con lesiones de carácter leve.

En el dispositivo desplegado también participaron la Guardia Civil y personal de Carreteras.