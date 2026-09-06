Grave una mujer de 43 años tras precipitarse en una zona de costa de La Palma

Una mujer de 43 años ha resultado herida de carácter grave tras precipitarse en una zona de costa de la playa del Charcón, en el municipio de Los Llanos de Aridane, en La Palma, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112.

El suceso se produjo anoche sobre las 23:07 horas, cuando el 112 recibió una alerta en la que se informaba de que una mujer había sufrido una precipitación en una zona de costa.

Efectivos de Bomberos de La Palma accedieron hasta la afectada y procedieron a su rescate.

El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazado al lugar asistió a la mujer, que presentaba inicialmente diferentes traumatismos de carácter grave.

Una vez estabilizada, fue trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital General de La Palma.

La Guardia Civil colaboró con el resto de los recursos de emergencias desplegados en la zona y realizó los informes oportunos.