Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasCrisis CeutaAbandono animal en TenerifeVecinos de la calle La RosaArca de Noé de TenerifeEntrevista a Juan Cruz
instagramlinkedin

Detenido el pirómano que incendió 14 vehículos y 13 contenedores de basura en solo tres días en Arrecife

El arrestado, con numerosos antecedentes, es presuntamente responsable de seis focos de incendio entre los días 2 y 4 de junio de 2026 en la capital de Lanzarote

Detenido por incendiar vehículos y contenedores de basura en Arrecife

Detenido por incendiar vehículos y contenedores de basura en Arrecife / Policía Nacional

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha detenido en Arrecife a un hombre como presunto responsable de varios incendios provocados registrados durante las madrugadas de los días 2, 3 y 4 de junio de 2026 en distintos puntos de la capital de Lanzarote, entre ellos los barrios de Titerroy y San Francisco Javier.

La investigación, desarrollada por agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de Arrecife, ha permitido esclarecer tres episodios diferenciados en los que llegaron a producirse hasta seis focos de incendio. Los fuegos afectaron a un total de 14 vehículos y 13 contenedores de residuos, algunos de los cuales quedaron completamente calcinados.

Los sucesos generaron preocupación entre los residentes de las zonas afectadas y tuvieron repercusión en el ámbito local debido a los daños ocasionados en vehículos y elementos del mobiliario urbano.

La investigación permitió identificar al sospechoso

Las pesquisas realizadas por los agentes permitieron avanzar en la identificación y posterior localización del presunto autor de los hechos. Se trata de un varón que, según la información facilitada por la Policía Nacional, cuenta con numerosos antecedentes policiales y al que se vincula con los diferentes incendios investigados.

La investigación permitió relacionar los distintos episodios pese a que se produjeron en diferentes puntos de Arrecife y durante varias madrugadas consecutivas.

Uno de los elementos que contribuyó al avance de las pesquisas fue la colaboración de ciudadanos, que aportaron a los investigadores información considerada de interés para tratar de esclarecer lo sucedido.

Detenido por incendiar vehículos y contenedores de basura en Arrecife

Detenido por incendiar vehículos y contenedores de basura en Arrecife / Policía Nacional

Los incendios causaron daños en vehículos y contenedores

Los tres hechos investigados se saldaron con daños materiales de consideración. En total, fueron afectados 14 vehículos y 13 contenedores de residuos, con varios elementos completamente destruidos por las llamas.

La sucesión de incendios durante las madrugadas de principios de junio provocó además alarma entre los vecinos de la capital lanzaroteña. La actuación policial ha permitido esclarecer estos episodios y determinar la presunta implicación del detenido.

La investigación fue llevada a cabo por la Brigada Local de Policía Judicial de Arrecife, encargada de las diligencias relacionadas con estos hechos.

Detenido por incendiar vehículos y contenedores de basura en Arrecife

Detenido por incendiar vehículos y contenedores de basura en Arrecife / Policía Nacional

El detenido queda a disposición judicial

Una vez concluidas las diligencias policiales, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

El juez decretó su ingreso en una unidad hospitalaria de psiquiatría, según informa la Policía Nacional. La decisión se produjo después de la puesta a disposición judicial del detenido.

La Policía pide colaboración ciudadana

La Policía Nacional ha aprovechado la intervención para recordar la importancia de la colaboración ciudadana tanto en la prevención como en la investigación de delitos.

Las personas que dispongan de información, indicios o sospechas sobre posibles actividades delictivas pueden comunicarla a las fuerzas de seguridad. La Policía señala que estas aportaciones pueden realizarse de manera anónima.

Noticias relacionadas y más

Entre las vías disponibles se encuentra la Sala CIMACC del 091, además de la página oficial de la Policía Nacional, donde existe un apartado específico denominado Colabora.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Bonoloto premia a Tenerife: más de 1,3 millones de euros 'viajan' a la isla
  2. Polémica en el Real B-Tenerife: Christian Gomis no pudo saltar al campo por una norma de creación reciente, pero el castigo que impuso el árbitro no está recogido en el Protocolo
  3. El bar de Tenerife que conquista con cocina canaria tradicional: platos generosos y precios difíciles de encontrar
  4. Álvaro Cervera, tras el empate entre Tenerife y Real B: 'Merecimos un punto y se nos han escapado dos
  5. En estado grave un hombre que cayó con su vehículo a la azotea de una vivienda en Tenerife
  6. Juan Cruz (escritor y periodista): 'Muchas veces entrevistar me ha hecho mejor persona
  7. El rincón de Tenerife que enamora a Pedri: limita con el Macizo de Anaga y cuenta con una de las fiestas más populares de la isla
  8. Los aseos ‘a euro’ toman forma en el casco histórico de La Laguna

Los Bonos Consumo ya han inyectado más de 307.000 euros en los comercios de Santa Cruz de Tenerife

Los Bonos Consumo ya han inyectado más de 307.000 euros en los comercios de Santa Cruz de Tenerife

Dos partidos marroquíes reivindican Ceuta y Melilla y los socialistas piden evitar tensiones

Dos partidos marroquíes reivindican Ceuta y Melilla y los socialistas piden evitar tensiones

Entrevista a Fernando Clavijo

Entrevista a Fernando Clavijo

Banda de música de carpinteros de Tenerife

Banda de música de carpinteros de Tenerife

La carpintería, una profesión con mucha historia que se surtía de los montes de Vallebuena

La carpintería, una profesión con mucha historia que se surtía de los montes de Vallebuena

La Banda de Carpinteros y Familiares, 40 años como la única de España: "Éramos artesanos por la mañana, músicos por la tarde"

La Banda de Carpinteros y Familiares, 40 años como la única de España: "Éramos artesanos por la mañana, músicos por la tarde"

Boyé amarga la tarde a Osasuna en una nueva exhibición del Alavés

Boyé amarga la tarde a Osasuna en una nueva exhibición del Alavés

El Málaga, que falló un penalti, y el Levante firman tablas

El Málaga, que falló un penalti, y el Levante firman tablas
Tracking Pixel Contents