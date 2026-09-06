Detenido el pirómano que incendió 14 vehículos y 13 contenedores de basura en solo tres días en Arrecife

La Policía Nacional ha detenido en Arrecife a un hombre como presunto responsable de varios incendios provocados registrados durante las madrugadas de los días 2, 3 y 4 de junio de 2026 en distintos puntos de la capital de Lanzarote, entre ellos los barrios de Titerroy y San Francisco Javier.

La investigación, desarrollada por agentes de la Brigada Local de Policía Judicial de Arrecife, ha permitido esclarecer tres episodios diferenciados en los que llegaron a producirse hasta seis focos de incendio. Los fuegos afectaron a un total de 14 vehículos y 13 contenedores de residuos, algunos de los cuales quedaron completamente calcinados.

Los sucesos generaron preocupación entre los residentes de las zonas afectadas y tuvieron repercusión en el ámbito local debido a los daños ocasionados en vehículos y elementos del mobiliario urbano.

La investigación permitió identificar al sospechoso

Las pesquisas realizadas por los agentes permitieron avanzar en la identificación y posterior localización del presunto autor de los hechos. Se trata de un varón que, según la información facilitada por la Policía Nacional, cuenta con numerosos antecedentes policiales y al que se vincula con los diferentes incendios investigados.

La investigación permitió relacionar los distintos episodios pese a que se produjeron en diferentes puntos de Arrecife y durante varias madrugadas consecutivas.

Uno de los elementos que contribuyó al avance de las pesquisas fue la colaboración de ciudadanos, que aportaron a los investigadores información considerada de interés para tratar de esclarecer lo sucedido.

Detenido por incendiar vehículos y contenedores de basura en Arrecife / Policía Nacional

Los incendios causaron daños en vehículos y contenedores

Los tres hechos investigados se saldaron con daños materiales de consideración. En total, fueron afectados 14 vehículos y 13 contenedores de residuos, con varios elementos completamente destruidos por las llamas.

La sucesión de incendios durante las madrugadas de principios de junio provocó además alarma entre los vecinos de la capital lanzaroteña. La actuación policial ha permitido esclarecer estos episodios y determinar la presunta implicación del detenido.

La investigación fue llevada a cabo por la Brigada Local de Policía Judicial de Arrecife, encargada de las diligencias relacionadas con estos hechos.

Detenido por incendiar vehículos y contenedores de basura en Arrecife / Policía Nacional

El detenido queda a disposición judicial

Una vez concluidas las diligencias policiales, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

El juez decretó su ingreso en una unidad hospitalaria de psiquiatría, según informa la Policía Nacional. La decisión se produjo después de la puesta a disposición judicial del detenido.

La Policía pide colaboración ciudadana

La Policía Nacional ha aprovechado la intervención para recordar la importancia de la colaboración ciudadana tanto en la prevención como en la investigación de delitos.

Las personas que dispongan de información, indicios o sospechas sobre posibles actividades delictivas pueden comunicarla a las fuerzas de seguridad. La Policía señala que estas aportaciones pueden realizarse de manera anónima.

Entre las vías disponibles se encuentra la Sala CIMACC del 091, además de la página oficial de la Policía Nacional, donde existe un apartado específico denominado Colabora.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas