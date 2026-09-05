Así protegían los narcotraficantes los 3.360 kilos de cocaína interceptados al sur de Gran Canaria: con ametralladora y fusil de asalto

La Guardia Civil ha interceptado al sur de Gran Canaria una embarcación semirrígida que transportaba 3.360 kilos de cocaína, distribuidos en 139 fardos. La actuación se desarrolló cuando la embarcación se encontraba a unas 70 millas náuticas al sur de la isla y terminó con la detención de sus cinco tripulantes.

Los agentes también localizaron a bordo dos armas largas, concretamente un fusil de asalto y una ametralladora ligera, que presuntamente eran utilizadas para proteger la mercancía frente a posibles ataques de otros grupos dedicados al narcotráfico. Pese a la presencia de armas, no hubo enfrentamiento de ningún tipo entre los narcotraficantes y los agentes.

La embarcación intentó escapar

La actuación comenzó cuando efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil identificaron la semirrígida y determinaron que estaría relacionada con actividades de narcotráfico. Los agentes dieron entonces la orden de detener la marcha, pero los ocupantes de la embarcación optaron por emprender la huida.

La narcolancha contaba con varios motores de gran potencia, una característica que le permitía desplazarse a elevada velocidad por el mar. Durante el seguimiento, los tripulantes realizaron diferentes maniobras para intentar eludir a los agentes.

Sin embargo, la respuesta de los efectivos permitió mantener el control de la situación y continuar con la persecución hasta evitar el intento de fuga. Finalmente, los cinco ocupantes fueron detenidos y la embarcación quedó bajo control de los agentes.

En una de las embestidas durante la persecución, de hecho, los ahora detenidos chocaron contra la patrullera de la Guardia Civil, lo que le causó una vía de agua a la embarcación de los agentes. Esto, sin embargo, no frustró la operación. La patrullera logró llegar a puerto por sus propios medios, informan fuentes de la Guardia Civil consultadas por LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, y no necesitó ningún tipo de rescate.

Cinco detenidos y dos armas largas

Los arrestados tienen edades comprendidas entre 21 y 41 años. Según la información facilitada, todos ellos fueron detenidos en relación con la droga localizada en la embarcación y con las armas que llevaban a bordo.

En el interior de la narcolancha se encontraron 139 fardos de cocaína, cuyo peso total alcanzó los 3.360 kilos. Además, los agentes intervinieron un fusil de asalto y una ametralladora ligera.

El comunicado de la Benemérita señala que estas armas habrían sido transportadas para evitar posibles asaltos de otros grupos organizados. La tenencia de este tipo de armamento por particulares está prohibida.

Cinco detenidos por la Guardia Civil con 3.360 kilos de cocaína al sur de Gran Canaria / Guardia Civil

Los detenidos pasan a disposición judicial

Los cinco arrestados están acusados, según la información difundida sobre la operación, de varios delitos. Entre ellos figuran delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, desobediencia grave, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal.

Los detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial al día siguiente de la intervención para continuar con las actuaciones correspondientes.

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La actuación se suma a las operaciones desarrolladas por las fuerzas de seguridad para combatir las rutas marítimas utilizadas por las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de cocaína. La Guardia Civil ha señalado en operaciones anteriores que las vías atlánticas constituyen uno de los principales escenarios de actuación contra el narcotráfico marítimo.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas