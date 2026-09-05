Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeAlerta por riesgo de incendios forestalesDetenidas dos mujeres reclamadas por la justiciaConsecuencias del incendio en AñazaPlaya JardínNueva línea de TitsaPinolere
instagramlinkedin

Un incendio nocturno afecta a cuatro coches en el Barrio del Perú: se investigan las causas

Dos coches quedaron completamente calcinados, un tercero sufrió importantes daños y un cuarto resultó afectado parcialmente por las llamas

Un incendio calcina dos coches y daña otros dos en Santa Cruz de Tenerife

Un incendio calcina dos coches y daña otros dos en Santa Cruz de Tenerife

El Día

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife

Bomberos del Consorcio de Tenerife destinados en el parque de Santa Cruz de Tenerife intervinieron en la madrugada de este sábado para sofocar un incendio que afectó a cuatro coches en la zona del Barrio del Perú.

En el suceso, dos coches quedaron calcinados, otro sufrió importantes daños y un cuarto sufrió los efectos de las llamas en un materal.

Noticias relacionadas

Así quedaron los cuatro vehículos afectados por el incendio en Santa Cruz de Tenerife

Así quedaron los cuatro vehículos afectados por el incendio en Santa Cruz de Tenerife

Ver galería

Así quedaron los cuatro vehículos afectados por el incendio en Santa Cruz de Tenerife / ED

El suceso se produjo en la calle Eladio Roca y Salazar. Hasta el lugar también acudieron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional. Debido a las características del hecho, agentes de la Policía Científica tratan de determinar cómo se inició el fuego.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canarias afronta otro cóctel de calima y calor: Emergencias activa la prealerta por temperaturas máximas y polvo en suspensión
  2. Adolfo Díaz, presidente del Mercadillo del Agricultor de Tejina, en La Laguna: 'Le estamos dando la vuelta a la situación del campo
  3. El histórico bar de Tenerife donde disfrutar de la cocina canaria tradicional: casi 40 años de historia y una tortilla muy popular
  4. Comienzan las fiestas del Cristo de La Laguna con un pregón que reivindica a los vecinos y la identidad local
  5. La Laguna Tenerife doblega con suficiencia al Granca (96-84), en el único derbi del curso, pese a la extramotivación de Fran Guerra
  6. El CD Tenerife, a por la tercera victoria: horario, rival, televisión y todas las claves del partido
  7. Titsa estrena una guagua directa entre Icod de los Vinos y Costa Adeje
  8. El nuevo centro sociosanitario de Acorán inicia su construcción con 170 plazas residenciales

Un incendio calcina dos coches y daña otros dos en Santa Cruz de Tenerife

El bar de Tenerife que conquista con cocina canaria tradicional: platos generosos y precios difíciles de encontrar

El bar de Tenerife que conquista con cocina canaria tradicional: platos generosos y precios difíciles de encontrar

Investigan el incendio de cuatro vehículos en el barrio del Perú, en Santa Cruz de Tenerife

Investigan el incendio de cuatro vehículos en el barrio del Perú, en Santa Cruz de Tenerife

Así quedaron los cuatro vehículos afectados por el incendio en Santa Cruz de Tenerife

Así quedaron los cuatro vehículos afectados por el incendio en Santa Cruz de Tenerife

Una plan persigue fomentar la identidad de barrio en la Rambla Pulido

Una plan persigue fomentar la identidad de barrio en la Rambla Pulido

El Casademont, rival ideal para seguir rodando

El Casademont, rival ideal para seguir rodando

Pimentel, a por el reto de casa

Pimentel, a por el reto de casa

Violeta confía en que el Heliodoro «sea un fortín»

Violeta confía en que el Heliodoro «sea un fortín»
Tracking Pixel Contents