Un incendio nocturno afecta a cuatro coches en el Barrio del Perú: se investigan las causas

Bomberos del Consorcio de Tenerife destinados en el parque de Santa Cruz de Tenerife intervinieron en la madrugada de este sábado para sofocar un incendio que afectó a cuatro coches en la zona del Barrio del Perú.

En el suceso, dos coches quedaron calcinados, otro sufrió importantes daños y un cuarto sufrió los efectos de las llamas en un materal.

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Así quedaron los cuatro vehículos afectados por el incendio en Santa Cruz de Tenerife / ED

El suceso se produjo en la calle Eladio Roca y Salazar. Hasta el lugar también acudieron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional. Debido a las características del hecho, agentes de la Policía Científica tratan de determinar cómo se inició el fuego.