Un incendio nocturno afecta a cuatro coches en el Barrio del Perú: se investigan las causas
Dos coches quedaron completamente calcinados, un tercero sufrió importantes daños y un cuarto resultó afectado parcialmente por las llamas
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Santa Cruz de Tenerife
Bomberos del Consorcio de Tenerife destinados en el parque de Santa Cruz de Tenerife intervinieron en la madrugada de este sábado para sofocar un incendio que afectó a cuatro coches en la zona del Barrio del Perú.
En el suceso, dos coches quedaron calcinados, otro sufrió importantes daños y un cuarto sufrió los efectos de las llamas en un materal.
El suceso se produjo en la calle Eladio Roca y Salazar. Hasta el lugar también acudieron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional. Debido a las características del hecho, agentes de la Policía Científica tratan de determinar cómo se inició el fuego.
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